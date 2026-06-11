TP.HCM: Hơn 500 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026

Theo báo cáo nhanh từ Sở GDĐT TP.HCM, tỷ lệ thí sinh đến dự thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 đạt 99,64%, tương ứng với 505 trường hợp vắng thi trong tổng số 138.311 học sinh đăng ký trên toàn thành phố.

Cùng với tình hình vắng thi, công tác coi thi trong buổi sáng cũng ghi nhận một số tình huống bất thường về sức khỏe của cả cán bộ lẫn thí sinh. Tại điểm thi Trường THCS Trần Quốc Toản, một giám thị bị đau bụng cấp tính ngay trong buổi thi sáng.

Cán bộ này lập tức được đưa vào phòng y tế để chăm sóc sức khỏe và hội đồng thi đã quyết định cho vị giám thị này nghỉ công tác coi thi vào buổi chiều nhằm đảm bảo hồi phục thể trạng.

Hơn 500 thí sinh TP.HCM vắng thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Nguyệt Minh

Tại điểm thi Trường THCS Long Trường, hai học sinh gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi đang làm bài. Trong đó, một thí sinh thuộc Trường THCS-THPT Hoa Sen phải chuyển viện cấp cứu khẩn cấp.

Hội đồng thi đã nhanh chóng hỗ trợ đưa em đến cơ sở y tế, đồng thời yêu cầu nhà trường liên hệ khẩn với lãnh đạo hội đồng coi thi để được hướng dẫn quy trình làm hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp theo đúng quy định của Bộ GDĐT.

Một trường hợp khác tại điểm thi này bị ngất xỉu ngay sau thời điểm phát đề. Sau khi được nhân viên y tế hỗ trợ và hồi phục, thí sinh đã quyết tâm trở lại phòng thi để tiếp tục làm bài bình thường. Do quy chế nghiêm ngặt, em không được bù thời gian làm bài bị gián đoạn và sự việc đã được hội đồng tiến hành lập biên bản bất thường.

Bên cạnh các vấn đề sức khỏe, sự cố về đề thi và giấy làm bài cũng xuất hiện nhưng đã được xử lý linh hoạt nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh. Tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt, cán bộ coi thi phát hiện 3 đề thi bị lỗi in ấn mờ hoặc thiếu nét.

Thí sinh bị gãy tay được bố chí phòng thi riêng tại điểm thi trường THPT Nguyễn Khuyến. Ảnh: Nguyệt Minh

Ngay lập tức, lãnh đạo điểm thi đã tiến hành mở đề thi dự phòng theo đúng quy trình. Do khoảng cách giữa phòng thi và phòng chứa đề dự phòng khá xa, thời gian di chuyển kéo dài từ 3 đến 5 phút, lãnh đạo hội đồng coi thi đã hướng dẫn cho phép bù giờ tương ứng cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Một tình huống hy hữu khác ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du liên quan đến việc làm bài của thí sinh. Trong quá trình làm bài thi tự luận, một học sinh đã vô tình bỏ sót toàn bộ trang số 2 và làm bài trực tiếp sang trang số 3 của tờ giấy thi.

Sau khi nhận được báo cáo, lãnh đạo hội đồng coi thi đã hướng dẫn xử lý bằng cách cho thí sinh gạch khóa trang số 2 bị bỏ trống và tiếp tục hoàn thiện bài làm từ trang số 3. Sự việc cũng được ghi nhận cụ thể vào biên bản bất thường để làm cơ sở chấm thi sau này.

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, vào chiều cùng ngày, các thí sinh tại TP HCM sẽ tiếp tục bước vào môn thi thứ hai là Toán với thời gian làm bài 90 phút dưới hình thức trắc nghiệm khách quan.