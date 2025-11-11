TP.HCM khẩn trương khắc phục hạ tầng giao thông hư hỏng do mưa ngập, chấn chỉnh metro, nút giao lớn





TP.HCM khẩn trương khắc phục hạ tầng giao thông hư hỏng do mưa ngập. Ảnh: CH

Ngày 11/11, Sở Xây dựng cho biết, đã yêu cầu đến nhiều đơn vị quan trọng như Ban Quản lý đường sắt đô thị, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, và các Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật khẩn trương kiểm tra và sửa chữa các hư hỏng kết cấu hạ tầng, đặc biệt sau những ngày mưa kéo dài và triều cường gây ngập.

Sở Xây dựng nhận định, trong những ngày qua, mưa kéo dài kết hợp triều cường đã gây ngập úng, khiến kết cấu hạ tầng giao thông nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp và tồn tại nhiều đất, cát, rác thải trên mặt đường.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, Sở Xây dựng cho biết các hư hỏng này đã tồn tại nhiều ngày nhưng không được đơn vị quản lý quan tâm khắc phục sửa chữa kịp thời, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Chấn chỉnh thi công Metro và nút giao lớn

Sở Xây dựng đã đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với từng đơn vị. Cụ thể, Ban Quản lý đường sắt đô thị phải chấn chỉnh nhà thầu thi công tuyến đường sắt số 2 (qua các tuyến Cách Mạng Tháng 8, Phạm Hồng Thái, Trường Chinh).

Sở Xây dựng yêu cầu nhà thầu tuân thủ biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tái lập mặt đường bằng phẳng, êm thuận kịp thời, thay mới hàng rào, biển báo đã cũ, mờ. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ thi công để rút ngắn tối đa thời gian chiếm dụng mặt đường gây ảnh hưởng giao thông.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương sửa chữa các bất cập tại khu vực nút giao An Phú và Mỹ Thủy.

Tại hai nút giao này, mặt đường bị hư hỏng dài ngày, tình trạng ngập nước thường xuyên tại nút giao An Phú không được xử lý, gây ùn tắc giao thông. Đơn vị phải yêu cầu nhà thầu tái lập mặt đường bên ngoài rào chắn bằng phẳng, không đọng nước.

Khắc phục ngay hệ thống chiếu sáng, thoát nước và cầu yếu

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vấn đề hạ tầng kỹ thuật khác.

Về điện chiếu sáng và cây xanh khẩn trương xử lý tình trạng nhánh cây che khuất đèn tín hiệu, biển báo, đèn chiếu sáng. Xử lý triệt để các vị trí đèn chiếu sáng tắt hoặc không đủ độ sáng và có biện pháp xử lý tình trạng chạm chập điện tại khu vực thường xuyên ngập nước.

Về thoát nước, các Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật phải thường xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống cống thoát nước, van ngăn triều để đảm bảo thoát nước nhanh. Đối với đường không có hệ thống thoát nước, phải phối hợp dẫn dòng, khơi thông rãnh, bố trí máy bơm để không để đọng nước.

Về công trình cầu, các đơn vị quản lý phải khẩn trương kiểm tra, khảo sát, sửa chữa các hư hỏng, xuống cấp của công trình cầu , đặc biệt là cầu yếu, cầu không đồng bộ tải trọng, và cầu vượt trên cạn/hầm đường bộ.

Các Chủ đầu tư dự án BOT khẩn trương rà soát toàn bộ kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, đường Mỹ Phước Tân Vạn... để phát hiện và khắc phục kịp thời các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương thực hiện các nội dung trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.