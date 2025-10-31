TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị cấp xã sau sáp nhập

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng sớm hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã trong công tác quản lý trật tự đô thị, tránh chồng chéo, trùng lắp với nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng.

Các lực lượng chức năng TP.HCM trong một lần tiến hành xử lý việc chiếm vỉa hè kinh doanh, buôn bán. Ảnh: C.H

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, sau khi thành phố thực hiện mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, việc tổ chức, quản lý lực lượng thực thi trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn do chưa có quy định pháp lý cụ thể. Trước đây, các quận, huyện đều có Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị, chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng, lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, từ tháng 8/2025, mô hình này đã chấm dứt theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. HĐND TP.HCM cũng đã ban hành nghị quyết bãi bỏ quy định về tổ chức và chế độ cho lực lượng Đội Quản lý trật tự đô thị. Việc thiếu lực lượng chuyên trách, trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể về phân công nhiệm vụ cho cấp xã, khiến công tác quản lý trật tự đô thị gặp nhiều vướng mắc.

Hiện nay, theo Sở Xây dựng, các nghị định và thông tư hiện hành như Nghị định 140 và 150/2025/NĐ-CP, Thông tư 10/2025/TT-BXD mới chỉ quy định rõ về quản lý trật tự xây dựng, chưa có quy định riêng cho trật tự đô thị. Bên cạnh đó, cũng chưa có nghị định xử phạt vi phạm hành chính riêng cho lĩnh vực này, dẫn đến khoảng trống pháp lý trong công tác xử lý vi phạm.

Từ thực tiễn nêu trên, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã trong quản lý trật tự đô thị. Việc này nhằm đảm bảo hoạt động quản lý đô thị được thực hiện liên tục, hiệu quả, không bỏ sót chức năng, đồng thời duy trì an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.