Ngày 12/9, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, TP.HCM đã tiếp nhận 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã Đông Thạnh.

Hiện, trẻ sơ sinh đang được theo dõi sức khỏe tại khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn.

3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn TP.HCM

Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Kỳ Quang 2, phường Gò Vấp.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 8/9, tại chùa Kỳ Quang 2, phường Gò Vấp, phát hiện một bé gái khoảng 3 tuần tuổi (cân nặng 4,2kg, chiều cao 48cm) trong khuôn viên chùa, trẻ sức khỏe bình thường.

UBND phường Gò Vấp thông báo, ai là thân nhân của bé gái sơ sinh trên hãy liên hệ bà Võ Ngọc Anh Thư - 0932.674.108 để phối hợp nhận lại trẻ.

Trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp cũng phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên đường Dương Thị Mười.

Khoảng 23h ngày 4/9, tại đoạn ngã ba với đường Nguyễn Thị Búp, người dân phát hiện bé gái sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Bé gái bị bỏ rơi nặng khoảng 3kg, với 3 bộ quần áo trẻ sơ sinh, 1 hộp sữa, 2 bình sữa, 1 tờ giấy có nội dung bé sinh ngày 14/8, mẹ không có khả năng nuôi con, mẹ xin lỗi con.

UBND phường Tân Thới Hiệp thông báo, ai là cha mẹ hoặc người thân của bé gái hãy đến UBND phường để giải quyết. Sau 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, không có ai đến nhận thì UBND phường sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.