TP.HCM mở rộng mạng lưới quản lý an toàn thực phẩm, tăng cường giám sát từ cơ sở đến chuỗi cung ứng

Nâng cao năng lực quản lý từ cơ sở

Theo báo cáo của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, trong tháng 7, đơn vị đã ban hành 44 văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời triển khai các hoạt động truyền thông, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học trên địa bàn TP.HCM ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Ảnh: Nguyệt Minh

Công tác truyền thông tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong tháng, Sở tổ chức 12 lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhiều nhóm đối tượng như cán bộ quản lý địa phương, ngành giáo dục, lực lượng đoàn thể, người trực tiếp chế biến thực phẩm tại trường học, bếp ăn tập thể, doanh nghiệp và khu công nghiệp.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, Sở đã tổ chức 48 lớp tập huấn với 17.045 người tham dự, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo Sở, kết quả này có được nhờ mở rộng đối tượng và hình thức tập huấn, kết hợp trực tiếp với trực tuyến, đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Cử tri TP.HCM lo ngại về tình trạng thực phẩm bẩn, Sở An toàn thực phẩm lên tiếng về giải pháp kiểm soát

Song song đó, hoạt động truyền thông cũng được triển khai đa dạng. Riêng trong tháng 7, Sở đăng tải 8 bài viết và một chương trình phát thanh chuyên đề về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; đồng thời cấp phát gần 7.900 tờ gấp và hơn 5.700 poster tuyên truyền đến Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp cùng 168 phường, xã, đặc khu.

Tính chung 7 tháng đầu năm, Sở đã đăng tải 42 bài viết tuyên truyền, phát hành hơn 233.000 tờ gấp và gần 119.000 poster phục vụ công tác phổ biến kiến thức, hướng dẫn người dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm.

Tăng giám sát, kiểm soát nguy cơ và phát triển chuỗi thực phẩm an toàn

Cùng với công tác truyền thông, Sở An toàn thực phẩm tiếp tục đẩy mạnh giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và phòng chống ngộ độc.

Trong tháng 7, Sở phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát an toàn thực phẩm tại 7 lễ hội, sự kiện trên địa bàn, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm, đã có 39 lễ hội, sự kiện được kiểm tra, giám sát và không ghi nhận sự cố về an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra.

Phụ huynh học sinh kiểm tra tại bếp ăn một trường học trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: NM

Đối với công tác kiểm nghiệm, Sở đang triển khai kế hoạch lấy 4.482 mẫu thuộc 90 nhóm sản phẩm thực phẩm tại các chợ đầu mối, siêu thị và cửa hàng kinh doanh trên địa bàn, đồng thời rà soát năng lực các phòng kiểm nghiệm để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Trong hoạt động kiểm soát hàng xuất khẩu, tháng 7 Sở tiếp nhận thông tin cảnh báo đối với 9 doanh nghiệp có lô hàng xuất khẩu bị nước nhập khẩu cảnh báo. Trên cơ sở đó, Sở yêu cầu các đơn vị khẩn trương truy xuất nguồn gốc, báo cáo biện pháp khắc phục và hoàn thiện hồ sơ để báo cáo cơ quan chuyên môn.

Về phòng chống ngộ độc thực phẩm, tháng 7 không ghi nhận vụ ngộ độc nào trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đã xảy ra 9 vụ ngộ độc thực phẩm với 681 người mắc và 463 người phải nhập viện, không có trường hợp tử vong.

Sở cũng tiếp tục triển khai Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý theo "Chuỗi thực phẩm an toàn". Trong tháng, đơn vị tiếp nhận thêm 4 hồ sơ đăng ký tham gia chuỗi, đồng thời thẩm định và cấp lại 3 giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện, tiếp tục mở rộng mạng lưới cung ứng thực phẩm an toàn từ nguồn đến thị trường tiêu thụ của TP.HCM.