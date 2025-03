TP.HCM nắng nóng từ sáng sớm sẽ kéo dài hết tháng 3, cảnh báo điều gì?

Những ngày này, người dân khu vực trung tâm TP.HCM ra đường dễ dàng cảm nhận được nắng nóng, oi bức từ sáng sớm. Chỉ khoảng 7 giờ sáng, nắng ở các quận trung tâm đã bắt đầu gắt, cộng với số nhiều phương tiện đổ ra đường giờ cao điểm càng khiến không khí thêm ngột ngạt.

Anh Hoàng Cao Cương (25 tuổi) cho biết, anh đi làm từ quận Gò Vấp sang quận 7. Khoảng cách di chuyển khá xa, do đó mỗi lần đến chỗ làm anh đều cảm thấy mệt mỏi, người ướt đẫm mồ hôi.

“Đi làm không mệt bằng việc chạy xe trên đường. Thời tiết vừa nóng, vừa đông xe, còn mình thì phải trùm kín nên nóng càng thêm nóng”, anh Cương chia sẻ.

Chị Nhật Lệ (35 tuổi, nhà TP.Thủ Đức) cho biết, khác với không khí buổi sáng mát mẻ sau Tết, những ngày qua nhiệt độ tăng lên đáng kể. "Tôi đi từ nhà lên nơi làm việc ở quận Tân Bình, mệt bở hơi tai. Có khi say nắng, đến văn phòng phải ngồi... thở hơn nửa tiếng mới làm việc được".

Chưa phải là quãng thời gian nắng nóng gay gắt của năm, nhưng việc chuyển từ mát mẻ sang nóng vào buổi sáng những ngày gần đây khiến nhiều người bị ảnh hưởng ít nhiều về sức khỏe, cảm thấy khó chịu.

Những ngày gần đây, TP.HCM nắng nóng từ sáng sớm. Ảnh: Q.D

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, ít nhất là đến cuối tháng 3.

Riêng hôm nay (14/3), nhiệt độ các quận của TP.HCM được dự báo đều trên 30 độ C. Riêng khu vực trung tâm như: quận 1, quận 3, quận 4, quận 10, quận Phú Nhuận được dự báo có nhiệt độ cao nhất lên đến 36 độ C.

Chỉ một số ít các huyện như Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ có nhiệt độ cao nhất từ 33-34 độ C. Xác suất mưa các thời điểm trong ngày bằng 0. Chỉ số UV - tia cực tím trên các quận có lúc ở mức 10 và có khả năng gây hại cho da rất cao.

Theo cơ quan dự báo, từ ngày 15/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía Bắc có cường độ nhẹ nên nhiệt độ có phần bớt gay gắt so với ngày hôm trước.

Thời tiết chung ở các tỉnh thành khác tại Nam Bộ chủ yếu có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc hoạt động từ cấp 2 đến cấp 3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23 đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.