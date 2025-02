Giảm sâu cả 3 tiêu chí, TP.HCM nghiêm cấm trục lợi, nhũng nhiễu khi xử phạt theo Nghị định 168

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo tăng cường hiệu quả của việc triển khai thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn TP đăng tải thông tin chính xác, tích cực về tình hình trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn người dân phản ánh các vấn đề liên quan trên các ứng dụng hoặc các trang Fanpage do Công an TP.HCM quản lý; tránh đăng tải các thông tin, hình ảnh chưa rõ nguyên nhân, nội dung vụ việc trên các trang mạng xã hội để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, gây mất an ninh trật tự.

Đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền về hiệu quả của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng như Nghị định 168; những chuyển biến tích cực của tình hình trật tự an toàn giao thông, ý thức của mọi người dân, doanh nghiệp khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông và xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn.

Ý thức tham gia giao thông của người dân cải thiện sau Nghị định 168. Ảnh: D.B

Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị Cảnh sát giao thông chấn chỉnh tư thế, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử khi thi hành công vụ, chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc lợi dụng nhiệm vụ được giao để trục lợi, nhũng nhiễu, bỏ qua lỗi vi phạm; việc phát hiện, xử lý các vi phạm phải khách quan, công tâm, đúng vụ việc, đúng hành vi vi phạm và tăng cường xử lý đối với các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, đường dẫn, hội, nhóm, tài khoản cá nhân trên không gian mạng xuyên tạc, bóp méo sự thật, lan truyền thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến việc thực thi Nghị định 168; kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe chung.

Bên cạnh đó, tiếp tục phân công cán bộ tiếp nhận phản ánh của người dân trên ứng dụng CSGT, VNeID, VNeTraffic, 1022, Công dân số TP.HCM, TTGT, Help 114... để kịp thời giải quyết theo đúng quy định và thẩm quyền; xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ và lãnh đạo, chỉ huy thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết tin báo, phản ánh của người dân về tình hình giao thông trên địa bàn đảm trách.