TP.HCM “phá băng” siêu dự án Bình Quới – Thanh Đa sau hơn 30 năm quy hoạch treo

Mở đường chấm dứt quy hoạch treo

Ngày 14/11, HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương đưa khu đất Bình Quới – Thanh Đa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đô thị.

Đồng thời HĐND giao UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết, trong đó tập trung một số nội dung trọng yếu.

Cụ thể, UBND TP phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý, sự chính xác, thống nhất của tất cả nội dung, dữ liệu, hồ sơ trình HĐND quyết định danh mục khu đất thực hiện đấu thầu. Tất cả thông tin trong hồ sơ phải đảm bảo đúng căn cứ, tiêu chí, điều kiện theo luật định.

Song song đó, UBND TP.HCM phải công bố danh mục khu đất theo đúng thời gian, hình thức của luật đất đai. Đây là cơ sở để nhà đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư.

Các đại biểu HĐND TP.HCM thống nhất thông qua chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa. Ảnh: H.V

Thành phố cũng phải công bố và triển khai kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tiến độ công tác đấu thầu. Trường hợp khu đất có phần diện tích do cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý, UBND TP phải đảm bảo việc thu hồi và tổ chức đấu thầu giao hoặc cho thuê toàn bộ khu đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo UBND TP.HCM, việc áp dụng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thay vì đấu giá quyền sử dụng đất là do khu đất Bình Quới – Thanh Đa chưa hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa đáp ứng điều kiện tổ chức đấu giá theo Luật Đất đai.

Nhà đầu tư trúng thầu sẽ được giao hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án theo hồ sơ đề xuất kỹ thuật, tài chính và năng lực đã cam kết.

Bán đảo Bình Quới – Thanh Đa được quy hoạch thành khu đô thị sinh thái Bình Quới – Thanh Đa từ năm 1992. Tuy nhiên, hơn 30 năm qua, dự án liên tục rơi vào tình trạng bế tắc vì công tác giải phóng mặt bằng phức tạp, nhiều lần đổi chủ đầu tư nhưng không thể triển khai.

Hệ quả là đời sống của hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Người dân không thể xây mới, sửa chữa nhà cửa, dù nơi này lại là một trong những “điểm nóng” về ngập sâu của TP.HCM. Bán đảo rộng hơn 426ha nằm ngay trung tâm thành phố nhưng vẫn trong tình trạng quy hoạch treo kéo dài, lãng phí tài nguyên đất đai.

Hồi sinh dự án treo hơn 30 năm

Như Dân Việt từng phản ánh, từ tháng 8 năm nay, UBND TP.HCM đã có động thái khởi động lại dự án Bình Quới – Thanh Đa sau nhiều thập kỷ “nằm trên giấy”.

Thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa (phường 28, quận Bình Thạnh trước đây, nay là phường Bình Quới).

Khu Bình Quới - Thanh Đa sẽ hồi sinh sau 30 năm quy hoạch treo từ các động thái mới của TP.HCM. Ảnh: G.L

Theo quy hoạch được điều chỉnh, khu vực này sẽ trở thành trung tâm đô thị và công viên ngập nước, phát triển khu đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật – xã hội, gắn với các công viên, vùng ngập nước và không gian cảnh quan sinh thái.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển khu trung tâm đô thị cao tầng, giảm mật độ xây dựng, giảm diện tích đất hỗn hợp để tăng không gian công cộng và sinh thái. Hệ thống chức năng của khu đô thị sẽ đa dạng gồm nhà ở, văn phòng, khách sạn, thương mại – dịch vụ, hành chính, văn hóa và du lịch ven sông.

Động thái đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư lần này cùng với việc điều chỉnh quy hoạch lại Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được kỳ vọng phá băng cho dự án treo hơn 30 năm, đánh thức tiềm năng của bán đảo giữa lòng TP.HCM.