TP.HCM phạt gần 100 tỷ đồng về vi phạm giao thông





CSGT TP.HCM ghi biên bản xử lý nhưng tường hợp vi phạm tốc độ. Ảnh: CH

Theo báo cáo của UBND TP.HCM ngày 11/8, trong 7 tháng đầu năm, Công an TP.HCM đã thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), tập trung vào điểm, tụ điểm phức tạp và băng nhóm tội phạm, kịp thời chỉ đạo giải quyết vấn đề phức tạp về TTATXH.

Cụ thể, Công an TP.HCM tiếp tục tăng cường lực lượng đấu tranh, răn đe, triệt phá, các loại tội phạm; đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm đường phố, tội phạm liên quan tín dụng đen…; các vụ trọng án, được dư luận quan tâm đều được tập trung khám phá bắt giữ nhanh đối tượng.

Về vi phạm kinh tế, đơn vị đã phát hiện, đấu tranh 33 vụ, 53 đối tượng (49 cá nhân, 4 tổ chức) có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; 35 vụ, 35 đối tượng (18 cá nhân, 17 tổ chức) có dấu hiệu vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm.

Về phòng, chống tội phạm ma túy, Công an TP.HCM đã phát hiện 227 vụ/626 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ 128kg ma túy các loại, 2,536kg chất chưa xác định và một số công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội khác có liên quan.

Trong 7 tháng đầu năm, TP.HCM xảy ra 34 vụ cháy, làm chết 9 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 2,95 tỷ đồng. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, TP.HCM đã phát hiện và xử lý 99.372 hợp vi phạm về TTATGT; tạm giữ 78 xe ô tô, 21.879 xe mô tô, 309 xe 3,4 bánh, tước giấy phép lái xe 3.738 trường hợp; thực hiện quyết định 43.278 trường hợp, thành tiền hơn 99,8 tỷ đồng.

Hồi đầu tháng 8, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025). Đợt ra quân cao điểm kéo dài 2 tháng (10/7 - 15/9/2025).