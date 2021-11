TP.HCM: Sẵn sàng đón học sinh đang kẹt lại ở các địa phương

Tại buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa Giáo dục ngày 5/11, về tình hình dạy và học trực tuyến của các tỉnh phía Nam như: Bình Dương, TP.HCM và Bến Tre; ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, qua rà soát từ các quận, huyện và TP.Thủ Đức, toàn thành phố (TP) hiện còn khoảng 26.000 học sinh vẫn đang ở các địa phương khác, bao gồm học sinh đang theo học trực tuyến và học sinh học tạm ở quê.

Học sinh lớp 1 tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) trong ngày đầu tiên được học trực tiếp tại trường. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đây là những học sinh của TP.HCM nhưng thường trú tại các tỉnh và đã về quê trong thời gian thành phố giãn cách hoặc học sinh ở TP.HCM về quê để nghỉ hè, thăm người thân, do dịch bệnh nên chưa trở lại thành phố.

"Nếu các tỉnh thành đã kết nối giao thông với TP.HCM, phụ huynh nên tạo điều kiện để các em trở lại TP học tập. Đối với các tỉnh chưa kết nối giao thông lại với TP, phụ huynh có nhu cầu cho con trở lại học tập có thể báo với nhà trường nơi các em theo học, các trường sẽ tập hợp danh sách và gửi về Sở GD-ĐT. Sở sẽ xin ý kiến UBND TP, phối hợp với các sở ngành bố trí, sắp xếp phương tiện đón học sinh trở lại TP" - ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Học sinh từ 12-17 tuổi tại TP.HCM đã được chích mũi 1 vaccine Covid-19 để chuẩn bị cho kế hoạch học tập trực tiếp tại trường. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, việc học sinh trở lại TP cũng là lộ trình để cùng với nhà trường, thầy cô, bạn bè chuẩn bị học trực tiếp. Các trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận các em trước đó đã học tạm ở quê.



Về vấn đề mở cửa trường học cho học sinh đến trường học tập trực tiếp, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, các trường học phải được đánh giá theo cấp độ dịch. Điều kiện quan trọng nhất là phải đảm bảo môi trường thật sự an toàn thì ngành giáo dục mới đề xuất TP cho phép học sinh trở lại trường.

Cụ thể, môi trường an toàn có thể kể đến như địa phương an toàn, thầy cô và học sinh được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine Covid-19, đảm bảo sức khỏe, trường lớp an toàn, vệ sinh...

Ngoài ra, từng nhà trường phải xây dựng được phương án dạy và học trực tiếp tại đơn vị mình, bao gồm việc giãn cách lớp, thời gian học cụ thể của từng lớp, chia tách khuôn viên sân trường khi học sinh ra chơi..., làm sao khoanh vùng tiếp xúc nhỏ nhất có thể trong môi trường học đường, đảm bảo việc dạy và học được liên tục, không gián đoạn.

Tại hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, Sở dự kiến sẽ xây dựng phương án và đề xuất với UBND TP.HCM cho học sinh cuối cấp lớp 9, lớp 12 và học sinh THPT đã hoàn tất 2 mũi vaccine Covid-19 được đi học trực tiếp trở lại vào đầu tháng 12 tới. Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã có tờ trình, trình UBND TP về dự thảo kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp. Trong đó, đề xuất các địa phương ở cấp độ 1-2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ chức dạy học trực tiếp; địa phương ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến; địa phương ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học...