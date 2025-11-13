TP.HCM sẽ công khai lấy ý kiến người dân trước khi ban hành bảng giá đất mới

Sẽ lấy ý kiến người dân về Dự thảo bảng giá đất

Vấn đề bảng giá đất được áp dụng ra sao sau khi sáp nhập được đông đảo người dân TP.HCM quan tâm. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, công tác xây dựng bảng giá đất đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Đây là lần đầu tiên thành phố triển khai bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai 2024, văn bản pháp lý mới yêu cầu việc định giá phải sát thị trường và có sự tham gia góp ý của người dân.

Theo đó, bảng giá đất đang được thiết lập trên cơ sở dữ liệu khảo sát từ hơn 7.500 tuyến đường do đơn vị tư vấn độc lập thực hiện. Sau khi tổng hợp kết quả, dự thảo bảng giá sẽ được công khai để lấy ý kiến rộng rãi, trước khi trình UBND TP.HCM ban hành chính thức.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, so sánh sơ bộ cho thấy mặt bằng giá đất mới không chênh lệch lớn so với bảng giá hiện hành (theo Quyết định 79). Tuy nhiên, khi áp dụng đồng thời với hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), giá đất thực tế có thể tăng đáng kể so với hiện nay.

TP.HCM đang xây dựng Dự thảo bảng giá đất, áp dụng từ năm 2026. Ảnh: Gia Linh

Điểm khác biệt của lần xây dựng này là bảng giá đất mới sẽ được áp dụng cho 12 trường hợp cụ thể, thay vì chỉ vài nhóm như trước. Phạm vi mở rộng này được đánh giá sẽ tác động sâu hơn đến các đối tượng sử dụng đất, từ hộ gia đình đến doanh nghiệp thuê đất trả tiền hằng năm. Đồng thời, Dự thảo sẽ được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức và người dân, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng từ năm 2026.

Cần thận trọng xây dựng bảng giá đất

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị UBND TP.HCM về hai phương án xây dựng bảng giá đất. Cụ thể, phương án đầu tiên là UBND TP.HCM chấp thuận cho Sở lựa chọn đơn vị tư vấn theo hình thức chỉ định thầu và áp dụng thủ tục rút gọn, nhằm kịp ban hành bảng giá đất lần đầu vào ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho rằng phương án này đòi hỏi xử lý gấp do quy trình gồm nhiều bước như khảo sát, thu thập dữ liệu, tính toán cho 168 đơn vị hành chính cấp xã, lấy ý kiến và thẩm định.

Phương án hai là giữ nguyên ba bảng giá đất đã được ban hành tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập, tích hợp thành bảng giá chung áp dụng từ 1/1/2026 đến khi có bảng giá mới. Chia sẻ của một doanh nghiệp địa ốc tại TP.HCM, việc xây dựng bảng giá đất thống nhất có ý nghĩa rất lớn, bởi đây không chỉ là căn cứ tính thuế, phí, lệ phí mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động giao dịch bất động sản, đầu tư xây dựng và quản lý thị trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị UBND TP.HCM về hai phương án xây dựng bảng giá đất. Ảnh: Gia Linh

Các chuyên gia cho rằng, bảng giá đất mới không chỉ ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất, mà còn tác động trực tiếp đến chi phí thuê đất, tiền sử dụng đất của doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến giá thành sản xuất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Từ thực tế này, nhiều ý kiến đề nghị TP.HCM nên thận trọng khi điều chỉnh bảng giá, chỉ cập nhật những khu vực chưa phù hợp hoặc có biến động mạnh, đồng thời bổ sung tuyến đường mới. Một số chuyên gia cũng kiến nghị xem xét lại quy định về hệ số K để tránh đẩy chi phí đất lên quá cao, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Theo Luật Đất đai 2024, bảng giá đất sẽ là căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, lệ phí, bồi thường, xử phạt vi phạm hành chính… Việc TP.HCM tổ chức lấy ý kiến công khai được xem là bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan và đồng thuận xã hội trong quản lý giá đất.