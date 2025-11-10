TP.HCM tháo “nút thắt” sổ hồng: Hàng loạt dự án tiến gần đích pháp lý

Thời gian qua, TP.HCM vẫn còn hàng chục nghìn căn hộ đã bàn giao và đưa vào sử dụng nhưng người dân chưa thể nhận sổ hồng do vướng mắc về thủ tục pháp lý. Tình trạng này kéo dài khiến quyền lợi của người mua nhà bị ảnh hưởng, đồng thời làm chậm quá trình khai thác nguồn lực đất đai của thành phố.

Để giải quyết tình hình trên, Tổ công tác 1645 của TP.HCM đã tích cực làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm rà soát, tháo gỡ các hồ sơ. Theo đó, Tổ công tác 1645 của TP.HCM vừa ghi nhận nhiều chuyển biến tại loạt dự án nhà ở trên địa bàn, đặc biệt là ở khu Đông và khu Nam.

Cụ thể, tại phường Long Phước (TP.Thủ Đức cũ), dự án khu nhà ở thấp tầng do Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam đầu tư hiện đã cấp sổ hồng cho 204/217 nền. Chủ đầu tư kiến nghị được cấp sổ cho ba căn đã hoàn thiện (A-06, A-19, B-10) và đề xuất này đã được Tổ công tác thống nhất chấp thuận. Tuy nhiên, cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ thêm phần nghĩa vụ tài chính với Chi cục Thuế quận 9 trước khi chính thức cấp sổ.

Cũng tại khu Đông, dự án chung cư CC2 Palm Heights (phường Bình Trưng, TP.Thủ Đức cũ) của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc được xem là điểm sáng khi Tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà. Dự án gồm ba tháp 35 tầng với 816 căn hộ, có nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà trẻ. Dù hạng mục nhà trẻ chưa hoàn thành, cơ quan chức năng khẳng định phần diện tích thuộc sở hữu chủ đầu tư sẽ được xem xét riêng sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ và khi chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ liên quan.

TP.HCM có thêm nhiều dự án được gỡ vướng cấp sổ hồng. Ảnh: Gia Linh

Một trường hợp khác, tại phường An Khánh (TP.Thủ Đức cũ), dự án khu nhà ở Khởi Thành gồm hai khối chung cư 26 tầng và 5 căn liên kế vẫn còn vướng thủ tục xác nhận 20% quỹ nhà ở xã hội. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để cấp sổ hồng cho toàn bộ 412 căn hộ. Đây là điểm nghẽn phổ biến tại nhiều dự án, khi quy định về nhà ở xã hội chưa được thực hiện đầy đủ.

Tại khu Nam thành phố, dự án nhà ở thấp tầng của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (phường Tân Mỹ, quận 7) cũng đang được tháo gỡ. Dự án có 78 nền, trong đó 41 nền đã được cấp sổ. Sau buổi làm việc, Tổ công tác thống nhất cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đã xây dựng xong, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư hoàn tất xác nhận nghĩa vụ về nhà ở xã hội và xử lý phần diện tích hơn 2.100m² đất chưa hoàn tất bồi thường.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, tính đến tháng 8/2025, thành phố đã rà soát 108.170 căn hộ, nhà ở thuộc 176 dự án, trong đó hơn 87.500 căn đã được cấp sổ hồng. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 12% căn hộ vướng mắc, chủ yếu tại những dự án có yếu tố pháp lý phức tạp hoặc liên quan nghĩa vụ tài chính.

Giới chuyên gia đánh giá, việc Tổ công tác 1645 thường xuyên kiểm tra, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp đang giúp quá trình xử lý hồ sơ nhanh hơn, giảm tình trạng tồn đọng kéo dài. Đây không chỉ là động thái tháo gỡ quyền lợi cho người dân mà còn là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản TP.HCM, vốn đang rất cần những cú hích về pháp lý để phục hồi niềm tin và thanh khoản.