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Thứ năm, ngày 11/06/2026 10:26 GMT+7

TP.HCM thí điểm đô thị thông minh cấp xã: Chính quyền điều hành bằng dữ liệu, dân hưởng tiện ích số

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Tường Thụy Thứ năm, ngày 11/06/2026 10:26 GMT+7
TP.HCM bắt đầu triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền dựa trên dữ liệu chính xác và kịp thời, từ đó quay trở lại phục vụ hiệu quả nhất cho người dân và doanh nghiệp.
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Sáng ngày 11/6, TP.HCM đã chính thức bấm nút khởi động chương trình thí điểm "Mô hình đô thị thông minh cấp xã". Đây là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa công tác điều hành của chính quyền dựa trên dữ liệu thời gian thực, đồng thời mang lại những dịch vụ công chất lượng và an toàn nhất cho người dân lẫn doanh nghiệp.

Theo đó, chương trình được thực hiện thí điểm tại phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu và Đặc khu Côn Đảo.

Đại biểu tại hội nghị trải nghiệm dịch vụ tại 1 kiosk thông minh phục vụ hành chính công do Saigon Bank tặng. Ảnh: T. Thụy

Ngay tại hội nghị, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank) trao tặng 10 kiosk thông minh phục vụ hành chính công cho 10 địa phương đủ điều kiện kỹ thuật nhằm sớm đưa công nghệ số đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Hai mũi nhọn công nghệ định hình đô thị tương lai

Trình bày tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng nhấn mạnh: “Đây chỉ là khởi đầu cho hành trình dài nhưng khẩn trương, quyết liệt trong thời gian tới để quyết tâm đưa Thành phố trở thành đô thị thông minh, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại và phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất”.

Ông Thắng cho biết sau thời gian khảo sát thực tế về hạ tầng số và nhu cầu điều hành, đơn vị đề xuất triển khai thí điểm hai nhóm mô hình đô thị thông minh.

Nhóm thứ nhất là chương trình chuyển đổi số toàn diện Đặc khu Côn Đảo - Đặc khu thông minh do Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) thuộc Tập đoàn Becamex phối hợp thực hiện.

Đến nay, Côn Đảo đã hoàn thành giai đoạn đầu với việc xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh, hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội và hệ thống giám sát an ninh giao thông. Điểm nhấn của mô hình này là việc ứng dụng công nghệ Bản sao số để số hóa không gian quản lý, hỗ trợ chính quyền ra quyết định chính xác trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên môi trường và quản lý tàu thuyền.

Nhóm mô hình thứ hai mang đến các tiện ích gắn liền với cuộc sống hàng ngày tại phường Phú Nhuận và phường Vũng Tàu, do Tập đoàn Viettel phối hợp triển khai.

Hai địa phương này sẽ ứng dụng hệ thống Dashboard điều hành thời gian thực để số hóa quy trình báo cáo, trong đó phường Phú Nhuận theo dõi 45 chỉ tiêu và phường Vũng Tàu theo dõi 42 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Quyết định số 333/QĐ-UBND của TP.HCM.

Ông Lâm Đình Thắng (bên phải), Giám đốc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, trao đổi với đại biểu tại hội nghị. Ảnh: T. Thụy

Song song đó, giải pháp Bản sao số giám sát an ninh đô thị kết hợp trí tuệ nhân tạo sẽ kết nối hệ thống camera hiện hữu để nhận diện phương tiện, đo đếm lưu lượng giao thông, phát hiện đám đông bất thường hay hành vi bạo lực nhằm phát đi cảnh báo sớm.

Hướng tới không gian sống văn minh, an toàn

"Đặc biệt, tại địa bàn ven biển như phường Vũng Tàu, hệ thống còn được mở rộng để đưa ra cảnh báo trực quan tại các khu vực tắm biển nguy hiểm cho du khách và người dân", ông Lâm Đình Thắng cho biết.

Để đảm bảo lộ trình vận hành hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất giao Viettel TP.HCM chủ trì tại phường Phú Nhuận và phường Vũng Tàu, trong khi Công ty VNTT thuộc Tập đoàn Becamex tiếp tục hoàn thiện giải pháp tại Đặc khu Côn Đảo.

Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông để các địa phương phối hợp khai thác.

Về thời gian tới, ông Thắng cho biết sau hội nghị này, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục khảo sát, mở rộng mô hình sang các phường xã khác, đồng thời nghiên cứu bổ sung các bài toán dân sinh cấp thiết như quản lý trật tự đô thị, an sinh xã hội và hệ thống cảnh báo ngập lụt.

Quá trình thí điểm thực tế là cơ sở để TP.HCM xây dựng bộ tiêu chí, chuẩn hóa mô hình đô thị thông minh cấp xã trước khi nhân rộng trên toàn địa bàn, quyết tâm đưa người dân TP.HCM bước vào một không gian sống văn minh, hiện đại và an toàn.

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