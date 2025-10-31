TP.HCM thu ngân sách vượt tiến độ, chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 trong năm 2025

Thu ngân sách vượt tiến độ, nhiều khoản thu "đột biến" từ đất đai

Sáng 31/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11 năm 2025 của thành phố.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tại phiên họp sơ kết tình hình kinh tế-xã hội sáng 31/10. Ảnh: H.V

Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua, lãnh đạo TP.HCM cho biết, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, địa phương cần sự bứt phá mạnh mẽ để đạt tốc độ tăng trưởng năm nay.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh thông tin: Tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm của TP.HCM đạt hơn 652.500 tỷ đồng (hơn 97% dự toán Trung ương giao và bằng 115,5% cùng kỳ). Trong đó, thu nội địa tiếp tục là điểm sáng, hầu hết khoản thu vượt tiến độ.

Cũng theo Sở Tài chính, điểm sáng của nguồn thu là thu nội địa vượt tiến độ, chủ yếu nhờ các khoản thu "đột biến" từ đất đai, đặc biệt là từ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ với hơn 27.000 tỷ đồng nộp ngân sách. Ngoài ra, các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, góp phần ổn định nguồn thu.

Hiện trạng công trình khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh: Q.D

Báo cáo tại phiên họp, Trưởng Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố tăng 17,5%, mức cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục tăng, song đà tăng đang có dấu hiệu chậm lại.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025, ông Hoàng cho rằng, TP.HCM cần khuyến khích tiêu dùng nội địa, phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy tổng cầu hàng hóa. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, và chuyển đổi mô hình kinh doanh tại các chợ truyền thống để phù hợp xu hướng mới.

Trong 10 tháng, thành phố có hơn 47.500 doanh nghiệp mới với tổng vốn đăng ký 871.000 tỷ đồng (tăng hơn 114% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể vẫn ở mức cao, cho thấy môi trường kinh doanh còn nhiều áp lực. TP.HCM cũng thu hút 7,23 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (tăng gần 29%), trong đó có hơn 1.400 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Hoàn thiện thủ tục khởi công metro số 2, thúc đẩy hạ tầng đô thị

Cùng với kết quả thu ngân sách khả quan, TP.HCM đang tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó nổi bật là tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2025.

Một phần tuyến metro số 2 đang thi công giải phóng mặt bằng. Ảnh: D.B

Tuyến metro số 2 được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông, kết nối khu trung tâm với các quận phía Tây, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị dọc hành lang giao thông mới. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung thẩm định thiết kế, chuẩn bị mặt bằng, và bố trí vốn đầu tư để đảm bảo tiến độ.

Tại phiên họp, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như vành đai 2, vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cùng các dự án mở rộng quốc lộ 1 và quốc lộ 22. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất trong năm 2025.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ hoàn tất thẩm định giá đất cho 68 dự án còn lại trong năm để phục vụ bồi thường, tái định cư, đồng thời hoàn thành bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1/1/2026. Các thủ tục đấu giá đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và 3.790 căn hộ tái định cư cũng được ưu tiên triển khai sớm nhằm tăng nguồn thu và tái đầu tư cho hạ tầng.



