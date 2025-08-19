



CSGT TP.HCM xử lý vi phạm đường thủy trên địa bàn đảm trách. Ảnh: Minh họa

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc công bố danh mục 124 tuyến đường thủy nội địa địa phương, với tổng chiều dài 1.141 km, nhằm thống nhất quản lý, phát triển hệ thống giao thông đường thủy trên địa bàn.

Theo tờ trình, đây là danh mục luồng đường thủy nội địa địa phương cho giai đoạn 2025-2027, được xây dựng trên cơ sở hợp nhất các tuyến đã có của TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập.

Việc công bố danh mục này được đánh giá là cần thiết để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hệ thống sông, kênh, rạch, mương và hồ công cộng. Từ đó, thành phố có cơ sở pháp lý để bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng, và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Trong số 124 tuyến đường thủy được đề xuất, có 108 tuyến với tổng chiều dài 707,5 km nằm ở khu vực đất liền và 16 tuyến với tổng chiều dài 433,6 km thuộc đặc khu Côn Đảo.

Danh mục luồng được phân loại theo cả cấp quy hoạch và cấp khai thác. Đáng chú ý, có 25 tuyến đạt cấp I quy hoạch, với tổng chiều dài 469,13 km, trong đó có một số tuyến chính như sông Thêu, sông Đồng Tranh 2 và các tuyến ở khu vực Côn Đảo.

Ngoài ra, danh mục cũng đề xuất 29 tuyến đang khai thác nhưng chưa đạt cấp VI, với tổng chiều dài 198,43 km, cần được tiếp tục đầu tư và nâng cấp.

Sở Xây dựng cho biết, việc công bố danh mục này là cơ sở để đầu tư và phát triển hệ thống mạng lưới đường thủy, cảng - bến một cách hợp lý và đồng bộ, hình thành trung tâm kết nối giữa vận tải thủy nội địa với các phương thức vận tải khác. Quyết định sẽ được áp dụng trong thời gian 3 năm, phù hợp với quy định của Chính phủ.

Xem chi tiết 124 tuyến đường thủy nội địa được đề xuất TẠI ĐÂY

Xử lý lấn chiếm hành lang đường sắt ở TP.HCM



Sở Xây dựng TP.HCM ngày 19/8, vừa có văn bản gửi UBND phường Dĩ An và phường Hiệp Bình Chánh, yêu cầu khẩn trương xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn. Động thái này được đưa ra sau khi Sở Xây dựng nhận được phản ánh từ Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn và Cục Đường sắt Việt Nam về tình trạng vi phạm nghiêm trọng tại hai khu vực.

Cụ thể, tại khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, một hộ dân đã san lấp nền và xây dựng công trình lấn chiếm hành lang đường sắt từ Km1707+325 đến Km1707+340 trên tuyến Hà Nội - TP HCM. Tương tự, tại phường Hiệp Bình Chánh, Cục Đường sắt Việt Nam cũng đề nghị giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông tại cầu đường sắt Bình Lợi (Km1718+900) trên cùng tuyến đường.

Dựa trên các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Đường sắt và các nghị định liên quan, Sở Xây dựng khẳng định UBND cấp xã là cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, xử lý các vi phạm này. Do đó, Sở yêu cầu UBND phường Dĩ An và Hiệp Bình Chánh phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các phường cần báo cáo cụ thể để Sở Xây dựng tổng hợp và tham mưu UBND thành phố chỉ đạo.