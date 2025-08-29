Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã kết nối và gặp gỡ doanh nghiệp Singapore tại "Bàn tròn doanh nghiệp giữa Singapore và TP.HCM" – sự kiện do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại TP.HCM (ITPC), Thương vụ Việt Nam tại Singapore cùng các đối tác phối hợp tổ chức ngày 28/8 ở Singapore.

Theo TTXVN, ông Andrew Yeo – Giám đốc điều hành Công ty nghiên cứu và phát triển sản phẩm Phaos Tech – khi đánh giá về cơ hội đầu tư kinh doanh tại TP.HCM và Việt Nam đã nhận định: “Chúng tôi thấy có rất nhiều cơ hội ở Việt Nam. Tôi cho rằng đây là một ngôi sao sáng ở Đông Nam Á với tiềm năng tăng trưởng lớn”.

TTXVN tiếp tục trích lời ông Yeo: “Chúng tôi nhìn thấy cơ hội và đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mới tại Việt Nam, nơi có rất nhiều năng lượng, có nguồn nhân lực dồi dào. Chúng tôi nhìn thấy cơ hội tốt ở TP.HCM và chúng tôi có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam”.

Cũng tại sự kiện, bà Amy Wee – đại diện Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore, Trưởng đại diện tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam – chia sẻ về môi trường kinh doanh tại Singapore, kinh nghiệm khi đầu tư vào TP.HCM và Việt Nam nói chung.

Những người tham dự khác cũng chia sẻ về định hướng thu hút đầu tư công nghệ cao và phát triển bền vững vào các khu chế xuất và công nghiệp tại TP.HCM, theo TTXVN.

TP.HCM (ảnh) được nhiều doanh nghiệp Singapore quan tâm đầu tư vì có nhiều cơ hội kinh doanh. Ảnh: T. Tao

Tại sự kiện, ông Cao Xuân Thắng, tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore, khẳng định trong bối cảnh xung đột thương mại giữa các nước lớn leo thang, Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư tiềm năng và xu hướng đầu tư vào Việt Nam đang tiếp tục gia tăng lên, cùng tiềm năng hợp tác đầu tư Việt Nam - Singapore.

Ông Victor Ngô, Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam (thuộc Ngân hàng UOB Singapore), nhận định Việt Nam là điểm sáng đầu tư suốt nhiều thập kỷ qua là nhờ hệ sinh thái kinh tế ổn định, lực lượng lao động ngày càng có trình độ cao và lợi thế chi phí nhân công.

Theo ông Victor Ngô, trong nửa đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, phản ánh tầm vóc của mối quan hệ đối tác giữa hai nước.

Ông nhấn mạnh có nhiều yếu tố khiến Việt Nam duy trì được tính cạnh tranh và là trung tâm trong chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu như vị trí địa lý, sự ổn định chính trị, sự hỗ trợ của chính phủ, cơ sở hạ tầng được cải thiện và lực lượng lao động có tay nghề cao. Khi các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư vào Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, họ cũng sẽ sát cánh để xây dựng một chuỗi cung ứng châu Á mạnh hơn và có khả năng phục hồi.

Khi chia sẻ với TTXVN, ông Gao Minghui, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Protus, cho biết Protus đã đầu tư 30 triệu USD vào Việt Nam trong 6 ngành công nghiệp là bao bì, kim loại màu, hàng tiêu dùng, nhựa, vật tư y tế và chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp.

Ông Gao nhấn mạnh Protus sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào các ngành này và một số ngành công nghiệp khác ở Việt Nam, và tin tưởng Việt Nam sẽ có những cơ hội phát triển to lớn trong tương lai.

Tại sự kiện kết nối kinh doanh tại Singapore, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC, nhấn mạnh: TP.HCM là một thành phố đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa ẩm thực, là nơi để sống, làm việc và cả hưởng thụ.

Theo bà Vân, hiện có hơn 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động liên tục tại đây và sẽ là những đối tác hiệu quả của các nhà đầu tư. Bà khẳng định sự kiện tại Singapore là nền tảng giá trị cho các doanh nghiệp Singapore và Việt Nam kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư song phương, đặc biệt là tại TP.HCM với 127 dự án đang được mời gọi, trong đó có 44 dự án trọng điểm.

Ảnh tư liệu: Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại TP.HCM

Công nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững tại TP.HCM là điểm nhấn thu hút đầu tư tại sự kiện của Singapore và TP.HCM.

Theo TTXVN, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD), cho biết công ty bà tham gia sự kiện để tiếp cận các nhà đầu tư quan tâm tới việc đặt nhà máy sản xuất tại TP.HCM.

SCD sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, linh hoạt, thân thiện với môi trường, kết nối các nhà đầu tư với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị toàn cầu.