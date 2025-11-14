TP.HCM xem kết quả giải quyết kiến nghị cử tri là tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu

UBND TP.HCM vừa báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa X. Tính đến ngày 11/11/2025, tỷ lệ hoàn thành giải quyết kiến nghị mới đạt khoảng 57%, cho thấy tiến độ chung vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Cử tri TP.HCM nêu ý kiến tại một buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.V

Theo UBND thành phố, tổng cộng 522 lượt ý kiến, kiến nghị được HĐND thành phố chuyển đến các sở ngành, cơ quan chức năng và UBND cấp xã, phường xem xét.

Trong đó có 300 ý kiến đã được giải quyết và phản hồi. Khối xã – phường – đặc khu xử lý 235 kiến nghị, khối sở ngành xử lý 65 kiến nghị.

Đáng chú ý, 54/121 phường, xã và đặc khu đã gửi báo cáo, nhưng nhiều đơn vị có lượng kiến nghị lớn vẫn chưa phản hồi. Những địa phương có số kiến nghị nổi bật như phường Chánh Hưng (19 ý kiến), phường Diên Hồng (16 ý kiến), phường Phú Lợi (15 ý kiến) đều chưa gửi báo cáo rà soát hoặc giải trình.

Ở khối sở, ngành, 17 đơn vị được giao nhiệm vụ nhưng chỉ 11 đơn vị gửi báo cáo đúng hạn. Một số sở hoàn thành tốt như Sở Y tế, Sở An toàn vệ sinh thực phẩm, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM và Cục Thuế thành phố, khi trả lời 100% nội dung được giao. Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Văn hóa – Thể thao cũng xử lý phần lớn các kiến nghị.

Tuy nhiên, những lĩnh vực cử tri quan tâm nhất như xây dựng, đất đai – môi trường, nông nghiệp và công tác nội vụ lại chậm trễ. Các đơn vị như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Môi trường, Sở Nội vụ và Bảo hiểm xã hội thành phố chưa gửi hoặc chưa hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu.

UBND thành phố đánh giá phần lớn kiến nghị của cử tri tập trung vào những vấn đề thiết yếu như hạ tầng, giao thông, ngập nước, kẹt xe, giải quyết hồ sơ đất đai và các thủ tục hành chính. Đây đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống hằng ngày, vì vậy việc chậm giải trình khiến người dân bức xúc.

Dù nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp và giải quyết, UBND thành phố cho rằng những hạn chế tồn tại cần được chấn chỉnh mạnh mẽ. Trong thời gian tới, thành phố sẽ phê bình nghiêm các đơn vị chậm trễ, báo cáo không đầy đủ; đồng thời đưa kết quả giải quyết kiến nghị cử tri thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, gắn với thi đua – khen thưởng theo Quyết định 19/2025.

UBND thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đôn đốc, nâng cao chất lượng trả lời kiến nghị, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của người dân.