TP.HCM yêu cầu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, người lao động trước 31/10

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UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cùng UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương triển khai khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.
Việc triển khai nhằm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đồng thời tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe đội ngũ cán bộ, người lao động.
Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, các cơ quan, đơn vị phải rà soát, lập danh sách toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gửi về Sở Y tế trước ngày 15/8/2026 để đồng bộ trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng, phục vụ tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý kết quả khám sức khỏe.
Đồng thời, các đơn vị phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, phấn đấu bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý được khám sức khỏe, hoàn thành trước ngày 31/10/2026. Nội dung khám phải thực hiện đầy đủ theo gói khám sức khỏe dành cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, không được tự ý cắt giảm hoặc thay thế bằng danh mục khám không tương đương.
UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, tạo điều kiện để người lao động tham gia khám đúng thời gian; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả triển khai và báo cáo kết quả khám sức khỏe về Sở Y tế trong vòng 3 ngày sau khi hoàn thành để phục vụ theo dõi, giám sát và cập nhật dữ liệu trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng.
Đối với Sở Nội vụ, UBND TP.HCM giao chủ trì phối hợp cung cấp danh sách cán bộ, công chức, viên chức cho Sở Y tế trước ngày 15/8/2026, đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả triển khai của các cơ quan, đơn vị và tham mưu UBND TP.HCM xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ.
Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM được giao hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/10/2026. Trong khi đó, Sở Y tế có trách nhiệm thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm chất lượng chuyên môn, cập nhật đầy đủ kết quả khám và theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình triển khai.
UBND các phường, xã, đặc khu và Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng được giao tổ chức tuyên truyền, đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện khám sức khỏe định kỳ, báo cáo kết quả theo quy định và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và chăm sóc sức khỏe người lao động.
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