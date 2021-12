Trai đẹp cay đắng sập bẫy tình, lừa tiền của "máy bay bà già" giả danh cảnh sát

Ngày 19/12, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Thu Hiền (SN 1984, trú xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

"Sập bẫy" tình, trai đẹp mất gần nửa tỷ đồng

Vào trình báo tại Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), người đàn ông to cao, đẹp trai, phong độ buồn bã nói, anh không muốn làm to chuyện, bởi việc vỡ lở, bản thân mình cũng xấu hổ vì yêu đương mù quáng trên mạng xã hội, để rồi bị lừa cả tình lẫn tiền.

Tuy nhiên, nếu không lột được chân tướng của người phụ nữ này, e rằng sẽ có thêm nạn nhân khác "sập bẫy". Bởi vậy, dù đang ngồi trên ô tô khách để về quê sau khi tự mình xác minh được một phần sự thật về mối tình đầu, người đàn ông này quyết định xuống xe đi báo án.

Để thực hiện mục đích lừa đảo, Cao Thị Thu Hiền "thay hình đổi dạng" trên các ứng dụng mạng xã hội, tự giới thiệu cán bộ đang công tác tại Bộ Công an (Ảnh: Đ. Thắng).

Người thanh niên giới thiệu tên là Bùi Hưng (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1995, trú tại tỉnh Ninh Bình). Cách đây 6 tháng, anh có quen biết một người phụ nữ tên Hương qua Facebook. Chỉ sau 3 tháng trò chuyện, Hưng bị người con gái trẻ đẹp, học thức cao, công tác trong ngành công an, giỏi làm ăn buôn bán, ăn nói duyên dáng hớp hồn. Hai người nảy sinh tình cảm yêu đương.

Sau khi xác nhận quan hệ tình cảm nghiêm túc, hướng tới hôn nhân, "người yêu" nhiều lần hỏi mượn vay tiền, anh Hưng không hề nghi ngờ. Thậm chí nhà không có tiền, bố anh Hưng còn đi vay bên ngoài đưa con trai gửi tiền cho "con dâu tương lai" giải quyết công việc làm ăn. Nam thanh niên này đã chuyển tổng cộng 14 lần với số tiền 470 triệu đồng cho người phụ nữ tên Hương.

Đầu tháng 12 vừa qua, toàn bộ kênh liên lạc với người yêu đột ngột bị cắt đứt. Lúc này anh Hưng mới ngờ ngợ mình bị lừa. Kỳ công tìm kiếm người phụ nữ trong tấm ảnh đại diện Facebook của người yêu, anh Hưng vào TP Vinh (Nghệ An). Bức ảnh này của một hotgirl tên Trang, cô hoàn toàn không biết Hương là ai, cũng chưa từng trò chuyện, xác nhận yêu đương hay nhận tiền của anh Hưng. Cô gái tên Trang khẳng định người khác đã định lấy ảnh mình đặt ảnh đại diện trên Facebook.

Chân dung "hotgirl mạng" đóng giả công an

Xác định đây là một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an thị xã Hoàng Mai nhanh chóng vào cuộc, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An tập trung đấu tranh. Chỉ một thời gian ngắn, chân dung "nữ cán bộ Bộ Công an" được làm rõ. Ngày 16/12, công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Thị Thu Hiền.

Điều tra viên Công an thị xã Hoàng Mai lấy lời khai đối với Cao Thị Thu Hiền (Ảnh: Đ. Thắng).

Tại cơ quan công an, Cao Thị Thu Hiền thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiền có một cuộc hôn nhân không êm đềm, người chồng đi làm ăn xa, lâu lắm rồi không liên lạc, để lại 2 đứa con. Với mục đích lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, Hiền lập Facebook lấy hình ảnh người khác làm đại diện và quen biết với anh Hưng.

Hiền tự giới thiệu cô ta tên Hương, sinh năm 1995, nhà ở TP.Vinh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đối tượng "nổ" từng học Học viện An ninh nhân dân, công tác tại Bộ Công an, ngoài ra còn lập một công ty chuyên phân phối sữa và mua bán nông sản. Quá trình trò chuyện với anh Hưng qua Facebook và Zalo, Hiền tạo tình huống để nạn nhân tin tưởng người phụ nữ này có tình cảm và muốn tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài.

Nhiều lần anh Hưng yêu cầu xem mặt người yêu nhưng Hiền luôn tìm mọi cách để né tránh, trì hoãn hoặc gọi điện vào ban đêm, trong phòng tối với lý do "đang trực ở đơn vị". Khi thấy anh Hưng dành nhiều tình cảm, Hiền nghĩ ra nhiều lý do để mượn tiền, sau đó hủy Facebook, Zalo nhằm xóa mọi dấu vết.

Lần đầu tiên gặp mặt người yêu trong mộng, anh Bùi Hưng quá sốc, không thốt được nên lời vì trước mặt anh là một người phụ nữ trung tuổi, nhan sắc hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lung linh trên mạng trước đó. Phải một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, anh Hưng đề nghị cơ quan công an xử lý thật nghiêm kẻ lừa đảo.

Vụ án đang được Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.