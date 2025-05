"Trại hè mini" New Zealand hấp dẫn dành riêng cho học sinh Việt Nam

Trong tháng 5 này, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp cùng các đối tác tổ chức một loạt hoạt động trải nghiệm mới mẻ dành riêng cho học sinh sinh viên (HSSV) Việt Nam.

Cụ thể, trong hai ngày 17 - 18/5/2025 tại TP.HCM và Hà Nội, các thầy cô đến từ 18 đơn vị giáo dục tại thành phố Christchurch, New Zealand, sẽ mang đến các lớp học mô phỏng đặc biệt nhằm tái tạo trải nghiệm học tập thực tế trong các ngôi trường của New Zealand.

Hiện có hơn 7.500 sinh viên quốc tế đang theo học tại Christchurch, New Zealand, trong đó có 130 sinh viên đến từ Việt Nam. Ảnh minh họa: NT

Chủ đề chính của các lớp học này là thử thách STEM thông qua dự án ”Xây tháp”. Tham gia lớp học, học sinh sẽ được đắm mình vào thế giới STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học), được hướng dẫn cách tư duy, hợp tác làm việc nhóm và áp dụng kiến thức của mình một cách sáng tạo để giải quyết thử thách trong thực tế. Hoạt động giao lưu “Chào hè - Chào New Zealand” nhằm khuyến khích các học sinh cấp 2 và cấp 3 tại Hà Nội khám phá đất nước, con người New Zealand.

Sự kiện có sự tham dự của bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, được thiết kế như một “trại hè mini” với các trạm trò chơi sôi nổi, giao lưu với các học sinh từng du học hè tại xứ sở Kiwi, và giải đáp thắc mắc của các bạn trẻ về đất nước New Zealand xinh đẹp.

Ngày hội New Zealand Adventure Day 2025 do Viện ISB - Đại học Kinh tế TP.HCM phối hợp cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand tổ chức gồm nhiều hoạt động phong phú, trong đó nổi bật là khu trò chơi tương tác "Expert Adventure" - nơi tái hiện các biểu tượng văn hóa đặc trưng của New Zealand và những chia sẻ từ cộng đồng cựu du học sinh về trải nghiệm học tập, sinh sống tại một trong các quốc gia đẹp nhất và đáng sống nhất thế giới.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực Châu Á của ENZ, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng mang đến cho người học Việt Nam cơ hội khám phá hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới của New Zealand. Giáo dục tại New Zealand không chỉ là tiếp thu kiến thức mà còn là nuôi dưỡng sự đổi mới, sáng tạo và quan điểm toàn cầu. Thông qua các sáng kiến này, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho sinh viên khám phá những trải nghiệm học tập và cơ hội nghề nghiệp độc đáo mà New Zealand mang lại”.

Hiện có hơn 7.500 sinh viên quốc tế đang theo học tại Christchurch, New Zealand, trong đó có 130 sinh viên đến từ Việt Nam. Hiệp hội Giáo dục TP.Christchurch (Christchurch Educated) bao gồm hơn 70 cơ sở giáo dục từ bậc tiểu học đến sau đại học, cùng hợp tác để mang đến trải nghiệm học tập toàn diện và lộ trình học tập phù hợp cho từng cá nhân. 3 trường đại học tọa lạc tại thành phố này đều nằm trong top 2% các trường đại học tốt nhất thế giới.