Trải nghiệm những bài tập an toàn trong sự kiện MBDE 2020 tại trường đua Đại Nam

Sự kiện thường niên chia sẻ kỹ năng lái xe an toàn do hãng MBDE 2020 do Mercedes-Benz Việt Nam từ ngày 30/9 đến 4/10 đã chính thức được tổ chức với hơn 20 mẫu xe và đang thu hút rất nhiều khách hàng tham gia.

Diễn ra từ ngày 30/9 - 4/10 tại trường đua Đại Nam (Bình Dương), Học viện lái xe an toàn Mercedes-Benz (MBDE) 2020 với gần 30 xe trải nghiệm cùng các bài tập đậm chất thể thao tốc độ sẽ giúp người lái rèn luyện kỹ năng cho những tình huống thực tế. MBDE đã trở nên quen thuộc với khách hàng trong nước sau 16 lần tổ chức, không chỉ là nơi để nâng cao kỹ năng lái xe an toàn, mà còn là dịp để khách hàng lái thử các sản phẩm mới của Mercedes-Benz. Năm nay, MBDE được thực hiện với sự hướng dẫn của đội đua Red Line Racing Team và huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hồng Vinh - tay đua đầu tiên của Việt Nam được cấp bằng C của Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA). Các huấn luyện viên của MBDE 2020 đều là những tay đua đạt nhiều danh hiệu ở các giải thể thao tốc độ trong nước cũng như có nhiều kinh nghiệm tham gia các giải đua quốc tế. Mercedes-Benz Việt Nam mang đến sự kiện gần 30 xe để khách hàng lái thử bao gồm cả sedan lẫn SUV, từ C 180 đến S 450 L, từ GLC 200 đến GLS 450 4MATIC. Hãng cũng giới thiệu đến các học viên mẫu xe SUV đô thị 7 chỗ ngồi vừa ra mắt - GLB cũng như mẫu sedan hiệu năng cao A 35 4MATIC trẻ trung hay GT 53 4MATIC thời thượng. Bên cạnh những bài tập cơ bản, MBDE lần thứ 17 còn được thiết kế 4 bài tập riêng đậm chất thể thao tốc độ và thú vị hơn dành cho các học viên tham gia, bao gồm: Kiểm soát trượt với vỏ Easy Drift: Bài tập giúp học viên cảm nhận sự khác biệt khi kích hoạt hệ thống cân bằng điện tử ESP, cũng như rèn luyện khả năng trả lái ngược khi xe bị mất độ bám. Bài Lead and follow: sẽ giúp học viên lái xe qua góc cua theo vạch đường đua lý tưởng và giữ khoảng cách an toàn với các xe di chuyển phía trước/phía sau. Ở bài Lead and follow: sẽ giúp học viên lái xe qua góc cua theo vạch đường đua lý tưởng và giữ khoảng cách an toàn với các xe di chuyển phía trước/phía sau. Học viên sẽ hình thành cảm nhận chính xác về việc giữ khoảng cách ở tốc độ cao, giúp người lái hành xử phù hợp khi di chuyển trên cao tốc. Bài Gymkhana/Minitrack: các xe sẽ được chạy trên sa hình đòi hỏi người lái phối hợp nhiều kỹ năng, điều phối chân ga/chân phanh và quan sát. Nhân kỷ niệm 25 năm Mercedes-Benz có mặt tại Việt Nam, bài tập này được thiết kế theo số "25". Nổi bật nhất chính là bài Gymkhana/Minitrack: các xe sẽ được chạy trên sa hình đòi hỏi người lái phối hợp nhiều kỹ năng, điều phối chân ga/chân phanh và quan sát. Nhân kỷ niệm 25 năm Mercedes-Benz có mặt tại Việt Nam, bài tập này được thiết kế theo số "25". Học viên đạt thành tích tốt nhất sẽ nhận được một bộ vỏ chuyên dụng của Mercedes-Benz. Ngoài ra, người lái sẽ phấn khích hơn ở bài đua xe đường thẳng quay đầu: Bài tập giúp học viên luyện tập kỹ năng tăng tốc, phanh gấp và quay xe ở cự ly hẹp. Kiểm soát trượt với vỏ Easy Drift: Bài tập giúp học viên cảm nhận sự khác biệt khi kích hoạt hệ thống cân bằng điện tử ESP. So với các năm trước, các bài tập năm nay có độ khó cao hơn cũng như đòi hỏi kỹ năng và sự tập trung nhiều hơn, qua đó giúp học viên sẽ tự tin hơn khi đối phó với những tình huống nguy hiểm, đồng thời nhận thức được những giới hạn an toàn khi lái xe hàng ngày. MBDE 2020 được kỳ vọng sẽ huấn luyện và cấp chứng chỉ cho hơn 1.000 khách hàng và khách mời.