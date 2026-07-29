Trái ngọt tình yêu của sao nhí "Trái tim mùa thu"

Sinh năm 1987, Moon Geun Young từng bước lên đỉnh cao danh vọng khi tuổi đời còn rất trẻ. Gây tiếng vang lớn qua nhân vật Yoon Eun Seo lúc nhỏ trong "Trái tim mùa thu", cô nhanh chóng trở thành "em gái quốc dân" được hàng triệu người mến mộ. Nữ diễn viên tiếp tục bảo chứng tài năng qua loạt tác phẩm ăn khách như "Câu chuyện về hai chị em", "Cô dâu nhỏ xinh", "Vũ điệu Samba", "Love Me Not", "Cinderella's Sister", "Mary Stayed Out All Night", "Nữ thần lửa". Đặc biệt nhất, màn hóa thân xuất thần thành nữ họa sĩ Shin Yun Bok trong "Họa sĩ gió" đã mang về cho cô giải Daesang tại SBS Drama Awards 2008.

Giữa lúc sự nghiệp rực rỡ nhất, sóng gió ập tới vào năm 2017 khi cô mắc hội chứng chèn ép khoang. Căn bệnh hiếm gặp buộc ngôi sao sinh năm 1987 phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, tạm gác lại toàn bộ đam mê diễn xuất. Quá trình chữa trị kéo dài làm thay đổi ngoại hình, khiến cô đối mặt với vô số bình luận tiêu cực. Có những lúc người đẹp rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng vì đánh mất sự tự tin. Nhưng bằng nghị lực phi thường, Moon Geun Young học cách chấp nhận bản thân, không còn bận tâm ánh nhìn dò xét của người đời.



Moon Geun Young vừa thông báo đã kết hôn với người đồng nghiệp hơn 7 tuổi, Jung Pyung. Naver.

Chính trong khoảng thời gian chữa lành tâm hồn, nữ diễn viên đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Trong tâm thư gửi người hâm mộ, cô xúc động bày tỏ việc gặp được một người khiến bản thân không còn muốn sống một mình nữa. Ngôi sao màn ảnh chia sẻ người ấy luôn gánh vác chung những lo lắng mà trước đây cô phải tự mình chống chọi, mang đến niềm vui qua từng điều nhỏ bé nhất. Cô mong mỏi mọi người sẽ chúc phúc, đồng thời hứa tiếp tục làm việc chăm chỉ để đáp lại tình yêu thương của khán giả.

Chân dung người bạn đời bí mật bên các dự án nghệ thuật

Theo truyền thông Hàn Quốc, nửa kia của nữ diễn viên là nam nghệ sĩ nhạc kịch Jung Pyung. Anh lớn hơn vợ 7 tuổi, ra mắt khán giả vào năm 2007. Chồng của Moon Geun Young từng góp mặt trong nhiều vở diễn nổi tiếng như "Radio Star", "Aida", "Eden Beauty Salon". Mối nhân duyên giữa hai người bắt nguồn lúc cùng tham gia nhóm sáng tạo Bachi do chính nữ diễn viên dẫn dắt. Sự đồng điệu trong công việc lẫn cuộc sống đã giúp họ nảy sinh tình cảm một cách tự nhiên.

Cặp đôi vô cùng kín tiếng suốt quá trình hẹn hò. Thậm chí nhiều bạn bè thân thiết cũng không hề hay biết chuyện tình yêu của họ. Thay vì tổ chức một lễ cưới rình rang, đôi uyên ương quyết định cử hành hôn lễ riêng tư dưới sự chứng kiến của gia đình cùng những người bạn tri kỷ.

Bên cạnh tin vui đời tư, sức khỏe của Moon Geun Young hiện có nhiều chuyển biến vô cùng tích cực. Cô không chọn cách lùi về hậu phương mà vẫn tiếp tục cháy hết mình cho nghệ thuật. Nữ diễn viên liên tục đánh dấu sự trở lại qua vở kịch "Orphans" hay chương trình truyền hình "You Quiz on the Block" của đài tvN. Gần đây nhất, cô vừa hoàn tất khâu ghi hình cho bộ phim mới do đạo diễn Yeon Sang Ho cầm trịch. Đây là dự án đánh dấu màn tái hợp của hai người sau dự án "Hellbound 2".

Ngoài công việc chuyên môn, người đẹp vẫn duy trì đều đặn các hoạt động thiện nguyện. Cô thường xuyên quyên góp cho quỹ giáo dục cùng nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng. Trải qua hơn 20 năm cống hiến không ngừng nghỉ, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu rực rỡ trên màn ảnh, đồng thời tận hưởng trọn vẹn chương mới của cuộc đời bên cạnh người chồng âm thầm lựa chọn.

Theo: Naver