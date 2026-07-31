"Siêu phường" Trấn Biên ở Đồng Nai có mô hình nuôi ốc bươu đen (ốc nhồi) độc đáo

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Chiều 9/4/2026, ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các phường thuộc Cụm thi đua số 1 gồm: Trấn Biên, Biên Hòa, Hố Nai, Long Bình, Trảng Dài, Tam Phước, Long Hưng, Tân Triều và Phước Tân đã có chuyến tham quan, khảo sát mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Trần Ngọc Tân tại khu phố Tam Hòa, phường Trấn Biên.

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Ao nuôi ốc bươu đen của anh Trần Ngọc Tân, nông dân khu phố Tam Hòa, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai (địa phận thành phố Biên Hòa cũ).

Theo đó, đoàn đã trực tiếp đến từng ao nuôi ốc bươu đen (nuôi ốc nhồi) để tìm hiểu quy trình chăm sóc, kỹ thuật nuôi ốc bươu đen và trao đổi với anh Tân về kinh nghiệm nuôi ốc thực tiễn.

Theo anh Tân cho biết, từ năm 2024, nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng và nguồn nước tại địa phương rất phù hợp, anh đã mạnh dạn triển khai mô hình nuôi ốc bươu đen.

Từ 4-5 tháng nuôi, ốc bươu đen sẽ đạt kích cỡ ốc thương phẩm, khi xuất bán đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình anh cải thiện cuộc sống.

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Trứng ốc bươu đen (trứng ốc nhồi) thu lượm để bán, để ấp thành ốc bươu đen giống tại trang trại nuôi ốc đặc sản của gia đình anh Tân, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai (địa phận thành phố Biên Hòa cũ).

Qua buổi khảo sát, ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) đánh giá cao hiệu quả kinh tế và tiềm năng phát triển của mô hình nuôi ốc bươu đen của gia đình anh Tân.

Mô hình nuôi con đặc sản, trong đó có nuôi ốc bươu đen được xem là hướng đi mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân.

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Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cùng Hội Nông dân các phường thuộc Cụm thi đua số 1 tham quan thực tế mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Trần Ngọc Tân, nông dân khu phố Tam Hòa, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai (địa phận thành phố Biên Hòa cũ).

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Ông Bồ Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, hỗ trợ sản xuất, đồng thời nghiên cứu khả năng nhân rộng mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Tân để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn phường.

Thu hoạch ốc bươu đen tại trang trại nuôi ốc đặc sản của gia đình anh Tân, hội viên, nông dân phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai (địa phận thành phố Biên Hòa cũ).

Chuyến tham quan không chỉ là dịp để lãnh đạo Hội Nông dân các cấp tiếp cận mô hình thực tế, mà còn mở ra hướng hợp tác, hỗ trợ nông dân trong việc áp dụng mô hình mới, phù hợp với điều kiện địa phương.

Mô hình nuôi ốc bươu đen-nuôi ốc nhồi của gia đình anh Tân là một trong các minh chứng cho sự năng động, sáng tạo của nông dân Đồng Nai trong thời kỳ đổi mới.

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Đồng thời, qua mô hình nuôi con đặc sản này thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp Hội Nông dân thành phố đối với quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở cơ sở...