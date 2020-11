"Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật". Bồ Đằng là địa danh ở vùng rừng núi hiểm trở, nay thuộc xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, nằm trên đường tiến quân của nghĩa quân Lam Sơn từ Thanh Hoá vào Nghệ An cuối năm 1424. Tại Bồ Đằng, nghĩa quân Lam Sơn do Trần Tung chỉ huy đã đánh tan đạo quân Minh gồm khoảng 2.000 tên.