Trần Minh Phương đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Lan tỏa bản sắc – Kết nối toàn cầu” vừa chính thức diễn ra tại khu du lịch Mộc Châu Island, phường Mộc Châu (Sơn La) vào tối 15/11.

Trần Minh Phương (số báo danh 402) sinh năm 2005, đến từ Hà Nội đăng quang ngôi vị Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Trần Minh Phương (số báo danh 402) sinh năm 2005, đến từ Hà Nội đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Cô cũng giành giải phụ Người đẹp có gương mặt đẹp nhất.

Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, Minh Phương còn truyền cảm hứng bằng tinh thần nỗ lực, sự kiên trì và lòng nhân ái. Cô luôn thể hiện sự quyết tâm, năng lượng tích cực và niềm tự hào về quê hương trên hành trình chinh phục vương miện, lan tỏa hình ảnh người con gái Việt Nam trẻ trung, duyên dáng, thông minh và bản lĩnh.

Top 5 người đẹp đẹp nhất Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Đảm nhận sứ mệnh mới, tân Hoa hậu sẽ đồng hành cùng các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ du lịch Sơn La, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Các danh hiệu Á hậu được trao cho các thí sinh:

Á hậu 1 Trần Thuỵ Thuý Tiên – SBD 422- TP Huế

Á hậu 2 Kha Thị Thơ SBD 318- Nghệ An

Á hậu 3 Dương Thị Thanh Trúc –SBD 188- Thanh Hóa

Á hậu 4 Nguyễn Thị Như Quỳnh- SBD 210- Hà Tĩnh

Trong đêm chung kết, 30 thí sinh trải qua 3 phần thi: Trình diễn áo dài, Trình diễn bikini và Trang phục dạ hội sắc màu dân tộc.

Phần trình diễn áo dài của các thí sinh tại Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Ở phần thi đầu tiên, các thí sinh khoác lên mình tà áo dài đất Việt kết hợp cùng những bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao như những đường dệt, hoa văn, đặc biệt là chất liệu di sản thổ cẩm... trong bộ sưu tập “Sắc màu thổ cẩm” của nhà thiết kế Cao Thu Vân.

Mỗi bộ trang phục trong bộ sưu tập là một tác phẩm nghệ thuật kể về văn hóa, thiên nhiên và truyền thống phong phú của các dân tộc. Các người đẹp thể hiện trọn vẹn sự duyên dáng, e ấp nhưng không kém phần rạng rỡ và năng động khi khoác lên mình bộ áo dài truyền thống. Qua đó, các thí sinh có dịp lan tỏa niềm tự hào về trang phục truyền thống, khẳng định vai trò của áo dài trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các thí sinh trình diễn trang phục bikini trong Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Phần trình diễn bikini mang đến năng lượng trẻ trung, mạnh mẽ và đầy sức sống. Trong những thiết kế hiện đại và khỏe khoắn, các thí sinh tự tin khoe vẻ đẹp hình thể được rèn luyện nghiêm túc, cùng phong thái tắn. Qua phần thi, các thí sinh thể hiện sự tự tin và tinh thần hiện đại của người phụ nữ Việt. Mỗi khoảnh khắc trên sân khấu đều cho thấy họ đã nỗ lực rất nhiều trong suốt hành trình vừa qua.

Phần thi trình diễn trang phục dạ hội sắc màu dân tộc là một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc tại vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025. Phần thi mang đến một không gian nghệ thuật rực rỡ, hòa quyện nét đẹp truyền thống và sự sáng tạo hiện đại.

Màn trình diễn trang phục dạ hiệu độc đáo của các thí sinh Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Trình diễn những bộ trang phục dạ hội nằm trong bộ sưu tập “Tinh hoa dân tộc Việt” của nhà thiết kế Triệu Lệ Quân, mỗi thí sinh kể một câu chuyện riêng, bằng chất liệu, họa tiết và màu sắc đặc trưng của thổ cẩm Tây Bắc. Với phong thái tự tin, thí sinh khéo léo phô diễn vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch mà vẫn đậm đà bản sắc. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phần thi còn giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch các địa phương.

Sau 3 phần thi, BTC đã chọn ra Top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi gồm: Trần Minh Phương, Trần Thị Thúy Tiên, Dương Thị Thanh Trúc, Kha Thị Thơ, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền Diệu, Chu Thị Ngọc Ánh, Hoàng Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Việt, Trần Thị Hải Yến.

Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã mang đến nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc. Ảnh: BTC

Top 5 Trần Minh Phương, Trần Thị Thúy Tiên, Kha Thị Thơ, Dương Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Như Quỳnh được chọn vào phần thi ứng xử. Các thí sinh bốc thăm chọn đề tài thi ứng xử và trả lời trong 1 phút 30 giây. Các câu hỏi của phần thi ứng xử xoay quanh các chủ đề: du lịch và trách nhiệm, phát triển du lịch cộng đồng, sức mạnh của văn hóa dân tộc, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản sắc và hội nhập… Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin chia sẻ suy nghĩ của mình.

Sau các phần thi, BTC Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã trao các giải thưởng phụ:

-Người đẹp có làn da đẹp: Trần Thị Hải Yến- 123

-Người đẹp ảnh: Kha Thị Thư- 318

-Người đẹp Áo dài Việt Nam: Lê Thị Huyền Trang- 568

-Người đẹp truyền cảm hứng: Dương Thị Thanh Trúc- 188

-Người đẹp tài năng: Nguyễn Thị Như Quỳnh – 210

-Người đẹp du lịch: Nguyễn Ngọc Việt- 086

-Người đẹp hình thể: Trần Thị Thúy Tiên- 422

-Người đẹp nhân ái: Nguyễn Hương Linh- 492

-Người đẹp thuyết trình hay nhất về du lịch và dân tộc Việt Nam: Hoàng Vũ Ngọc Ánh -229

-Người đẹp Sơn La: Nguyễn Thị Huyền Diệu- 251

-Người đẹp bản sắc dân tộc: Hồ Thị Lệ Quân – 399

-Người đẹp được khán giả yêu thích nhất: Chu Thị Ngọc Ánh- 256

Đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 được tổ chức công phu, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và góp phần tôn vinh Mộc Châu - điểm đến du lịch đặc sắc của vùng Tây Bắc.

Trong chương trình, khán giả còn được mãn nhãn với những màn trình diễn sôi động, ấn tượng của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Tâm điểm là ca sĩ Tùng Dương với ba tiết mục: Chiếc khăn Piêu, Tái sinh và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Rapper Double2T - “Người miền núi chất” khuấy động sân khấu với các bản hit À Lôi và Em bé chất cùng em bé Xệ Xệ, mang tinh thần hip-hop hiện đại hòa vào văn hóa Tây Bắc, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Chương trình còn có sự góp mặt của Minh Lam - Quán quân Tinh hoa nhí Việt Nam 2025 với ca khúc Nhà em ở lưng đồi và tiết mục Chính là anh của Cao Minh Thiên Tùng cùng Hưng Nguyễn. Đặc biệt, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La mang đến những tiết mục đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc, biến đêm Chung kết thành lễ hội văn hóa nghệ thuật đa sắc màu, tôn vinh truyền thống dân tộc.



Chung kết cuộc thi diễn ra vào đúng thời điểm cả nước tưng bừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025) và cũng là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đã góp phần tôn vinh truyền thống đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, củng cố niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh văn minh, hạnh phúc.

Sân khấu đêm chung kết được thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ chiếc khăn Piêu, hoa ban và vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc, kết hợp hoa văn thổ cẩm và hoa đào, với hệ thống ánh sáng chuyển động tinh tế. Từng chi tiết, từ vị trí chỗ ngồi khán giả, lối di chuyển của thí sinh đến hệ thống camera trực tiếp, đều được tính toán kỹ lưỡng, thể hiện sự chuyên nghiệp của Ban tổ chức.