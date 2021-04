Trần tình bất ngờ của chủ tiệm tạp hóa kéo lê người đàn ông say rượu ở Quảng Ninh

Ông C. kéo người đàn ông bất tỉnh ra gốc cây gây xôn xao dư luận.

Tối 28/4, lãnh đạo UBND phường Ka Long (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc người đàn ông bất tỉnh bị kéo xềnh xệch giữa trời mưa, công an phường đã mời ông C. (người kéo) lên làm việc.

Theo lãnh đạo UBND phường Ka Long, tại trụ sở công an phường, ông C. đã tường trình lại toàn bộ sự việc. Cụ thể, ngày 25/4, người đàn ông say rượu đi qua và ngã vào cửa hàng bán đồ tạp hoá của ông C. ở trước cửa Trung tâm y tế TP.Móng Cái. Thấy vậy, ông C. lay người đàn ông này dậy nhưng ông này vẫn bất tỉnh.

“Do người đàn ông này bất tỉnh và rất nặng nên ông C. đã phải kéo ra gốc cây gần tạp hoá của ông ấy rồi nhờ một chị ở bên hiệu thuốc gọi điện báo cho Công an phường Ka Long. Ông C. chỉ bán hàng tạp hoá chứ không bán rượu”, lãnh đạo UBND phường Ka Long thông tin.

Vị lãnh đạo này cũng cho hay, người đưa clip lên mạng chỉ có một đoạn ngắn nên không hiểu hết được sự việc. Nhìn đoạn clip được chia sẻ thật sự rất phản cảm nhưng thực tế lại không phải như vậy.

“Ông C. cũng có ý tốt là nhờ người gọi báo cho công an. Ngay sau đó, công an xuống đã phối hợp với Trung tâm y tế TP.Móng Cái đưa người đàn ông này vào viện thăm khám. Người đàn ông say xin này đi lang thang ở quanh khu vực này 2 đến 3 ngày nay rồi”, lãnh đạo UBND phường Ka Long nói.

Ông Đoàn Ngọc Thủy – Giám đốc Trung tâm y tế TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị có cấp cứu cho người đàn ông bị say rượu trên. Hiện tại người này đã tỉnh và trở về nhà.

Người dân đứng che ô cho người đàn ông bị say rượu.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bất tỉnh bị kéo xềnh xệch ra vỉa hè giữa trời mưa.

Cụ thể, đoạn clip cho thấy, một người đàn ông đội mũ cối kéo một người đàn ông khác đang mặc áo mưa, bất tỉnh ra để nằm ngoài vỉa hè. Sau đó, người này quay lưng đi, để cho người đàn ông kia đang nằm trên đường.

Lúc sau, một người phụ nữ cầm ô đi ngang qua lấy một chiếc áo mưa phủ lên người đàn ông này. Khoảng 5 phút sau, có một nhóm người đi tới thấy người đàn ông nằm bất tỉnh giữa trời mưa gió, nên lấy thêm áo mưa phủ lên người.

Sau đó, nhóm người này đứng chụm lại, che ô cho ông, đồng thời gọi người tới giúp đỡ đưa vào bệnh viện thăm khám.

Clip: Người đàn ông say rượu bị bỏ ngoài vỉa hè giữa trời mưa