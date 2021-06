Tranh cãi việc bật đèn xe máy cả ngày

Khoản 3 Điều 27 của dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi quy định: Trong suốt cả ngày, xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc phải bật sáng ít nhất một đèn chiếu sáng gần phía trước và một đèn đỏ phía sau.

Quy định này nhận những ý kiến trái chiều từ người dân, và mặc dù chưa thực thi nhưng hiện nay (thậm chí là trước đó), các nhà sản xuất đã tiến hành loại bỏ nút bật/tắt đèn chiếu sáng trên xe máy của mình, đơn cử như loạt xe máy từ thế hệ 2020 của nhà Honda: SH, SH Mode, Airblade, Lead, Wave Alpha...đều bị loại bỏ nút bật tắt đèn pha.

Việc xe máy không có nút bật/tắt đèn pha đã gây ra không ít rắc rối, thậm chí là ức chế cho người điều khiển.

Trước hết là việc đèn pha luôn bật sẽ gây bối rối nếu như bạn đi xe vào nhà nếu như nền nhà cao hơn mặt được, nên ngay cả khi bật đèn cos thì vẫn chiếu thẳng vào những người đang ngồi trong nhà. Hoặc là bạn đi vào quán bia mà đèn xe bạn chiếu thẳng vào mặt mấy ông nhậu khó tính...khi đó chỉ có cánh là âm thầm "quay xe".

Tiếp đó, việc nhiều người còn không có thói quen bật đèn cos khi di chuyển trong thành phố thì vào những ngày trưa hè nắng nóng, bên cạnh sự ngột ngạt của tắc đường thì bạn còn phải chịu thêm những ánh đèn sáng lóa mắt từ đèn pha của người đối diện hoặc người đi sau chiếu thẳng vào gương chiếu hậu...

Ở chiều ngược lại thì nhiều người cũng đồng tình với việc nên loại bỏ nút bật tắt đèn pha. Cụ thể, việc loại bỏ nút bật/tắt đèn pha giúp cụm điều khiển bớt rắc rối hơn, người sử dụng không phải quên quên nhớ nhớ khi bật đèn pha trời tối, cũng như không phủ nhận giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi lưu thông trên đường.

Tuy nhiên, đối với điều kiện nhiệt đới của Việt Nam, thì tình trạng sương mù rất ít xảy ra, nên việc loại bỏ nút bật/tắt đèn pha như cách mà các hãng tiến hành với nhiều nước là không cần thiết. Thay vì thế, chỉ cần tích hợp thêm một dãy đèn định vị luôn sáng cho xe thì vừa giải quyết vấn đề tăng khả năng nhận diện vừa không gây ra rắc rối như việc để đèn pha luôn sáng. Đương nhiên, giải pháp này lại khiến nhà sản xuất tăng thêm chi phí, cũng như thêm gánh nặng cho môi trường.

Do đó, mỗi nhà sản xuất đều có những lý do riêng để chọn cách giải quyết vấn đề liên quan tới nhận diện của xe máy. Còn về phía người sử dụng, một phần chọn cách thích nghi với xu hướng mới, một bộ phận lại chọn cách lắp thêm cụm công tắc cho đèn chiếu sáng của họ. Tuy nhiên, khi lắp công tắc cho xe máy, bạn cũng cần lưu ý chọn nơi sửa chữa uy tín để đảm bảo mạch điện không bị ảnh hưởng, bởi không ít trường hợp đã gặp phải các rắc rối liên quan tới đề xe, hoặc ắc quy do việc lắp công tắc đèn pha không đúng cách gây chập hệ thống điện trong xe.