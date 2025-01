Tránh ngộ độc thực phẩm Tết Ất Tỵ, người dân cần nhớ 7 điều này

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa có khuyến cáo với người dân về các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo đó, Tết Nguyên đán là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm, nhất là thịt, cá, trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia nước giải khát, các loại hạt có dầu… Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã gia tăng việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, trong khi thời tiết phía Bắc thường ẩm ướt, phía Nam thường nắng nóng, là những yếu tố thời tiết ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và lễ hội Xuân, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã lập 5 đoàn kiểm tra cấp trung ương tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó lưu ý xử phạt nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm yêu cầu Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các tỉnh đẩy mạnh hướng dẫn, kiểm tra việc kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mứt kẹo, đồ uống có cồn (rượu, bia…) và các thực phẩm khác sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội Xuân 2025.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm Tết nguyên đán, trong đó có nội dung hướng dẫn cho người dân về lựa chọn thực phẩm an toàn, hạn chế sử dụng rượu bia….; tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng; bố trí nguồn lực để đảm bảo kiểm soát ngộ độc thực phẩm, chuẩn bị sẵn sàng kịch bản cấp cứu khi có ngộ độc thực phẩm.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, với người tiêu dùng, Ban Chỉ đạo có khuyến cáo:

- Không mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn; Không mua sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng.

- Đồng thời không nên mua, tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày Tết để tránh sử dụng sản phẩm không tươi, mất dinh dưỡng, hoặc mốc hỏng.

- Cùng đó, không sử dụng sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng.

- Bên cạnh đó, người tiêu dùng lưu ý không chế biến quá nhiều thực phẩm, thức ăn trong ngày Tết để tránh sử dụng sản phẩm không tươi, mất dinh dưỡng hoặc mốc hỏng.

- Không lạm dụng rượu, bia để Tết Ất Tỵ trọn niềm vui.

- Không uống rượu khi không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

- Tuyệt đối không ăn nấm lạ, nấm hoang dại, nấm đã bị dập nát, hỏng.

Ban Chỉ đạo cũng lưu ý người tiêu dùng cần khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm theo quy định.