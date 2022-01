Trao giải The Best: Gọi tên Messi, Lewandowski hay Salah?

Có 2 thứ luôn song hành trong 1 năm bóng đá vận hành: Khoảnh khắc vinh quang của các CLB, ĐTQG và những danh hiệu cá nhân cho các cầu thủ xuất sắc nhất. Nếu Ballon d’Or được coi là phiên bản Oscar dành cho môn thể thao vua, The Best lại chiếm lĩnh những dòng tít trên các trang báo và website thể thao.



Những nét mới của The Best năm nay

Tên tuổi của người chiến thắng, từ hạng mục nam, nữ cầu thủ cho đến HLV, sẽ được gọi tên trong một buổi lễ tổ chức tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khi biến chủng Omicron đang trở thành mối đe dọa, giải thưởng năm nay sẽ được tổ chức dưới dạng trực tuyến, nhưng điều ấy chẳng làm giảm đi sự hào hứng của công chúng.

The Best năm nay đánh dấu một thay đổi quan trọng, khi ban giám khảo đã được mở rộng từ 3 thành phần bầu chọn nâng lên 4 thành phần khác nhau. Ngoài phiếu bầu của các thủ quân và HLV ĐTQG trực thuộc thành viên FIFA, số lượng nhà báo nhất định đại diện cho các quốc gia theo từng khu vực, sẽ có thêm lực lượng khán giả đăng ký trên website của FIFA. Đó là yếu tố làm đa dạng tính chất của những phiếu bầu, nhưng hoàn toàn có thể tạo ra sự hỗn loạn khi mỗi thành phần sẽ lại có những đánh giá riêng, thậm chí mang nặng yếu tố cảm tính trong lá phiếu của mình như trường hợp của khán giả tham gia bầu chọn.

Messi vẫn là ứng cử viên sáng giá của The Best. Ảnh: SPORT

Messi có thể vượt Lewandowski, Salah đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA?

Lionel Messi, Robert Lewandowski và Mohamed Salah đều có tên trong danh sách ứng viên rút gọn cho giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của FIFA và Messi vẫn được coi là ứng viên sáng giá sẽ đoạt giải.

Gạt qua một bên mối lo ngại ấy, cùng thử vẽ ra một hình dung cơ bản về những yếu tố có thể quyết định đến cơ hội giành The Best của 3 ứng viên sáng giá: Messi, Salah và Lewandowski.

The Best 2021 sẽ vinh danh Messi hoặc Lewandowski một lần nữa, hay mang đến lần đầu tiên cho Salah?

Bàn thắng, danh hiệu là chìa khóa của người thắng cuộc

Việc ghi bàn, tất nhiên rồi, là yếu tố quan trọng đầu tiên để gây ấn tượng cho những lá phiếu. Đó là lý do vì sao việc Messi, Salah cùng Lewandowski trở thành bộ ba tranh The Best năm nay hoàn toàn xứng đáng. Bộ ba này cùng nhau ghi tổng cộng 129 bàn trong 145 lần ra sân trong năm dương lịch 2021 vừa qua. Lewandowski hiện đang dẫn đầu so với 2 ứng viên còn lại khi mang về đến 58 pha lập công chỉ trong 47 lần ra sân cho Bayern Munich trên tất cả các đấu trường. Con số này của tiền đạo người Ba Lan gần gấp đôi Salah, người đóng góp 37 bàn thắng cho Liverpool, phần lớn trong số này diễn ra ở nửa sau năm ngoái.

Những đánh giá về bàn thắng của Messi lại có phần khác biệt, bởi 28 bàn trong 29 lần ra sân cuối cùng của Barcelona trong năm đã đủ sức thuyết phục tất cả mọi người, bù lấp cho con số chỉ 6 bàn trong 16 lần ra sân đầu tiên cho PSG trong nửa đầu mùa này.



Tất nhiên điều này không đồng nghĩa một ứng viên The Best phải bộc lộ sự ích kỷ quá mức của một tay săn bàn. Đó lại là chi tiết để Messi và Salah phản công lại Lewandowski, một cỗ máy săn bàn thực thụ ở Bayern Munich nhưng chỉ đóng góp 7 đường kiến tạo và tạo ra 61 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội trong năm 2021 vừa qua. Con số này của Messi là 13 đường kiến tạo cùng 100 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội, trong khi Salah không chịu kém cạnh với 11 đường chuyền thành bàn cùng 88 cơ hội ăn bàn cho những cầu thủ khác của Liverpool.

Dẫu là một giải thưởng tôn vinh cá nhân, The Best chắc chắn không bỏ qua những danh hiệu của đội bóng ứng viên tranh tài đạt được trong 12 tháng năm ngoái. Không nói đâu xa, việc Messi đánh bại Lewandowski để giành Ballon d’Or năm ngoái có dấu ấn rõ ràng từ chức vô địch Copa America cùng đội tuyển Argentina. Anh mang về 9 bàn thắng trong hành trình mang về danh hiệu cấp độ ĐTQG đầu tiên trong sự nghiệp, cũng là danh hiệu đầu tiên cho bóng đá Argentina kể từ năm 1993. Cùng với danh hiệu Cúp nhà Vua trong mùa cuối gắn bó Barcelona, chừng đó đủ sức nặng để Messi chiếm thế thượng phong trước Lewandowski và Salah, mang đến cơ hội lớn cho El Pulga (biệt danh của Messi) thâu tóm nốt The Best.

Lewandowski là đối trọng lớn nhất của Messi xét trên phương diện danh hiệu, nhưng thành quả của tiền đạo sinh năm 1988 trong năm 2021 vừa qua chỉ là chức vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich, trong khi đội tuyển Ba Lan đã thi đấu không thành công tại EURO 2020. Salah chắc chắn là người chịu thiệt thòi nhất về danh hiệu tập thể, khi Liverpool năm ngoái không giành được bất cứ danh hiệu nào, trong khi AFCON 2021 đã bị dời lại sang đầu năm nay.

Tất cả đang chờ đợi sau đêm nay, chủ nhân The Best 2021 sẽ là ai trong số 3 ứng viên được nêu tên.