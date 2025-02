Hiện tượng trâu, bò chết ở Quảng Trị: Cách nhận biết bệnh và xử lý

Đã có 35 con trâu, bò chết ở Quảng Trị

Ngày 12/2, ông Nguyễn Phú Quốc – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện một con bò bị chết tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Như vậy, từ ngày 6/2 đến nay cơ quan chức năng ghi nhận 35 con trâu, bò (33 con trâu, 2 con bò) của người dân 2 xã Ba Lòng và Triệu Nguyên (Đakrông) bị chết. Trong đó đa phần trâu, bò chết ở trong rừng, gây khó khăn cho việc tìm kiếm, xác định nguyên nhân, phòng, chống dịch bệnh.

Trâu, bò chết ở Quảng Trị, từ ngày 6/2 đến nay đã phát hiện 35 con bị chết. Ảnh: N.V

Sau khi Chi cục Thú y vùng III có kết quả xét nghiệm mẫu trâu chết, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị cơ bản xác định nguyên nhân trâu, bò chết do bệnh tụ huyết trùng và bệnh lê dạng trùng.

Để nhanh chóng kiểm soát, hạn chế lây lan dịch bệnh trên đàn trâu, bò xảy ra diện rộng, đồng thời giúp nhận biết nguyên nhân, triệu chứng và có hướng điều trị kịp thời, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị đã hướng dẫn cách nhận biết, các biện pháp phòng, chống và một số phác đồ điều trị bệnh tụ huyết trùng và lê dạng trùng ở trâu, bò.

Ông Đào Văn An – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra, thể hiện đặc trưng là tụ huyết và xuất huyết ở các vùng da mỏng trên cơ thể.

Bệnh tụ huyết trùng phát quanh năm, nhưng tập trung chủ yếu vào mùa mưa và thời điểm chuyển mùa.

Sau khi xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hoá, vi khuẩn qua niêm mạc nhờ các vết xây xát nhỏ do rơm, cỏ cứng và dị vật, chúng xâm nhập vào máu đến hệ thống lympho ruột, hạch sau hầu làm hạch này sưng rất to. Từ đó, vi khuẩn xâm nhập vào các hạch lympho khác như hạch trước vai, hạch trước đùi làm cho các hạch này cũng sưng to và bị thuỷ thũng. Bởi vậy trâu, bò bị bệnh tụ huyết trùng thường có biểu hiện đặc trưng là sưng hạch hầu.

Trâu, bò mắc bệnh tụ huyết trùng thường ở 3 thể ác tính, cấp tính và mãn tính.

Thể ác tính thường ít gặp. Trâu, bò phát bệnh rất nhanh, con vật đột nhiên lên cơn sốt cao 410C-420C, trở nên hung dữ, điên loạn, đập đầu vào tường và chết trong vòng 24 giờ. Với bê nghé 3-18 tháng có thể hiện triệu chứng thần kinh như giãy giụa ngã vật xuống rồi chết, có khi con vật đang ăn bỗng chạy lồng lên, điên loạn, run rẩy, ngã xuống rồi lịm đi.

Cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn vì thói quen chăn thả rông trâu, bò của người dân. Khi trâu, bò chết ở trong rừng phải mất công tìm kiếm và nguy cơ lây lan dịch bệnh lớn hơn khi nuôi nhốt. Ảnh: N.V

Thể cấp tính xảy ra phổ biến, thời gian nung bệnh ngắn từ 1-3 ngày, con vật không nhai lại, mệt lả, bứt rứt, sốt cao đột ngột 40-42 độ C. Các niêm mạc mắt, mũi đỏ sẫm rồi tái xám. Nước mắt, nước mũi ở trâu, bò chảy liên tục. Các hạch lâm ba đều sưng, đặc biệt là hạch lâm ba dưới hầu sưng rất to, làm cho con vật lè lưỡi ra, thở khó khăn, người ta thường gọi là "bệnh lưỡi đòng" hay bệnh "trâu bò hai lưỡi". Hạch lâm ba trước vai, trước đùi sưng, thuỷ thũng làm cho con vật đi lại khó khăn.



Trâu, bò thể hiện hội chứng hô hấp, thở mạnh và khó khăn do viêm màng phổi, tràn dịch màng phổi, có tụ huyết và viêm phổi cấp.

Một số rất ít trâu, bò bị bệnh thể đường ruột lúc đầu phân táo bón sau đó đi ỉa chảy, phân có lẫn máu và niêm mạc ruột. Bụng con vật chướng to do viêm phúc mạc và có tương dịch trong xoang bụng.

Lúc sắp chết, con vật nằm liệt, đi tiểu ra máu, thở rất khó khăn, có nhiều chấm xuất huyết đỏ sẫm ở các niêm mạc. Bệnh tiến triển 3-5 ngày. Tỷ lệ chết 90-100%. Nếu bệnh chuyển sang nhiễm trùng máu thì con vật sẽ chết trong thời gian khoảng 24-36 giờ.

Trâu, bò mắc bệnh ở thể cấp tính, nếu không chết, bệnh sẽ chuyển thành mãn tính, vật bệnh thể hiện viêm ruột mãn tính, lúc ỉa chảy, lúc táo bón, viêm khớp làm cho con vật đi lại khó khăn, viêm phế quản và viêm phổi mạn tính.

Bệnh tiến triển trong vài tuần. Con vật có thể khỏi bệnh, các triệu chứng nhẹ dần, nhưng thường con vật gầy rạc và chết do kiệt sức.

Phát hiện sớm để cứu "đầu cơ nghiệp"

Bệnh lê dạng trùng là bệnh ký sinh trùng đường máu do Babesia spp, một loại đơn bào ký sinh trong hồng cầu, có hình quả lê, đặc điểm điển hình là "sốt cao, đái đỏ".

Bệnh truyền qua vật chủ trung gian là các loài ve (Booplilus spp, Ixodes spp), chúng hút máu trâu, bò bệnh sau đó truyền bệnh cho con khỏe. Trâu, bò ở các lứa tuổi đều nhiễm bệnh nhưng phổ biến ở lứa tuổi từ 5 tháng đến 3 năm tuổi; tỷ lệ chết cao. Bệnh thường lây lan mạnh vào các tháng nóng ẩm khi ve phát triển mạnh.

Cơ quan chức năng tiêu huỷ trâu, bò chết ở Quảng Trị, đồng thời thực hiện đồng bộ các biện pháp điều trị, phòng, chống dịch bệnh lây lan. Ảnh: N.V

Thể cấp tính của bệnh lê dạng trùng có thời gian nung bệnh từ 10-15 ngày. Con vật mệt mỏi, kém ăn trong thời gian nung bệnh. Sau đó sốt cao liên tục hàng tuần ở 40- 41 độ C. Trâu, bò đái ra nước tiểu màu hồng, đỏ dần và cuối cùng đỏ đậm như màu cafe do trong nước tiểu có nhiều huyết sắc tố; có trường hợp trâu, bò ỉa chảy ra máu.

Các hạch lâm ba sưng to, phù thũng đặc biệt là hạch trước vai và trước đùi. Hồng cầu và huyết sắc tố đều giảm xuống rất nhanh, chỉ 3-7 ngày có thể giảm tới 60-70% so với trạng thái sinh lý bình thường.

Trâu, bò thở khó do thiếu hồng cầu vận chuyển oxy. Các niêm mạc mắt, miệng đỏ sẫm mấy ngày đầu, sau tái nhợt ở giai đoạn cuối của bệnh.

Thể mạn tính có các dấu hiệu lâm sàng giống thể cấp tính nhưng nhẹ hơn. Trâu, bò thể hiện thiếu máu, gầy yếu và giảm sản lượng sữa hoặc cạn sữa; một số trường hợp mang thai bị bệnh có thể sảy thai.

Chủ vật nuôi khi phát hiện trâu, bò có triệu chứng khác thường như sốt, bỏ ăn hoặc ăn ít, lười vận động, khó thở thì phải báo ngay cho cơ quan thú y, chính quyền địa phương để được hướng dẫn các biện pháp điều trị, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh lây lan; không được bán chạy, chuyển vùng hoặc giết mổ gia súc.

Ông Nguyễn Phú Quốc – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó tình trạng trâu, bò chết; người chăn nuôi cần quản lý, nuôi nhốt đàn trâu, bò để theo dõi, kịp thời phát hiện bệnh, điều trị sớm nhằm cứu sống vật nuôi, xử lý, phòng chống dịch bệnh lây lan.