"Trâu điên" xông vào nhà húc 3 người cùng một gia đình bị thương tích nặng

Theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng: Công an xã Quốc Tuấn (huyện An Lão, Hải Phòng) đang xác minh vụ việc vào hồi 4 giờ sáng 1/5, tại nhà anh Võ Xuân Quỳnh (sinh năm 1975, trú tại thôn Đông Nham, xã Quốc Tuấn) bị 1 con “trâu điên” (chưa rõ chủ sở hữu) xông vào nhà húc 3 người trong gia đình anh Quỳnh gây thương tích nặng.

Các nạn nhân gồm anh Quỳnh, chị Trần Thị Dung (sinh năm 1979, vợ anh Quỳnh) và Võ Thị Thùy Nhi (sinh năm 2003, con gái anh Quỳnh). Các nạn nhân sau đó phải nhập viện cấp cứu.

Hiện Công an Hải Phòng đang điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.