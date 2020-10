Trẻ dễ gắt gỏng hơn vì chơi game, nhưng có nên cấm tiệt hay không?

Nghiên cứu do công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky thực hiện vào tháng 5/2020 cho thấy, cứ 4 trên 10 phụ huynh ở khu vực Đông Nam Á nghĩ rằng con họ trở nên “gắt gỏng hơn bình thường” sau khi chơi game. Cuộc khảo sát với sự tham gia của 760 người dùng trực tuyến trong khu vực này cũng cho rằng trẻ em đang dành nhiều thời gian trực tuyến hơn do tình hình đại dịch: 63% phụ huynh đồng ý, và chỉ có 20% bác bỏ. Ông Stephan Neumeier - Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết: “Các bậc phụ huynh đang nuôi dạy con trẻ là thế hệ sinh ra trong thời đại số, được tiếp xúc với những thiết bị kỹ thuật số và internet từ rất sớm. Khoảng cách thế hệ thường dẫn đến những khúc mắt trong giao tiếp khi một đứa trẻ biết nhiều xu hướng và thủ thuật trực tuyến hơn cha mẹ”. “Mặc dù việc phụ huynh lo lắng về thói quen trực tuyến của con trẻ là điều dễ hiểu, nhưng nỗi sợ hãi của cha mẹ đối với trò chơi điện tử đôi khi đi hơi quá xa. Tất nhiên, sẽ có những tác hại xảy ra khi trẻ chơi game quá nhiều, nhưng một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trò chơi điện tử có thể mang lại nhiều lợi ích cho con trẻ”, ông nói thêm và khuyến nghị cha mẹ cần giúp trẻ giữ sự điều độ dưới sự hướng dẫn đúng đắn.