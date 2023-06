Trẻ tử vong vì bị bệnh thận mãn tính nhưng cha mẹ bỏ điều trị, cho uống thuốc nam

Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời gian qua, bệnh viện liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ mắc bệnh thận mạn tính nhập viện nguy kịch do cha mẹ tự ý bỏ điều trị hoặc cho trẻ sử dụng thuốc nam theo lời mách từ những người xung quanh. Đáng tiếc đã có trẻ tử vong.

Bệnh nhân tử vong là 1 trẻ 5 tuổi, trú tại Bắc Giang. Bệnh nhi nhập viện vào khoa Điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng trẻ không qua khỏi.

Theo các bác sĩ, cách đây hơn 1 năm, trẻ được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn tính, đã được điều trị sức khỏe ổn định ra viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú tại phòng khám chuyên khoa Thận, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trẻ em điều trị bệnh thận mãn tính tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh BVCC

Tuy nhiên, hơn 3 tháng nay, người nhà bệnh nhi tự ý bỏ theo dõi, điều trị và cho trẻ dùng thuốc nam. Gần đây, khi tình trạng sức khoẻ chuyển biến xấu, trẻ mới được người nhà đưa quay trở lại bệnh viện điều trị, tuy nhiên đã không qua khỏi.

Theo TS, bác sĩ Nguyễn Thu Hương, Trưởng khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương, đây là một trong số nhiều trường hợp trẻ đang điều trị bệnh thận mạn tính tại khoa tự ý bỏ ngang điều trị hoặc sử dụng thuốc nam theo lời mách từ những người xung quanh đến khi nhập viện thì đã quá muộn.

"Có nhiều lý do khiến người nhà bỏ điều trị cho trẻ như: hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà xa đi lại tốn kém, thời gian điều trị kéo dài hoặc nghĩ cơ hội sống của trẻ không còn, có chạy chữa cũng không thay đổi được gì… là lý do khiến gia đình dễ buông xuôi", TS Hương chia sẻ.

Nguyên nhân bệnh thận mãn tính ở trẻ

Theo TS Hương, nguyên nhân bệnh thận mãn tính ở trẻ em rất đa dạng, bao gồm: Loạn sản thận, van niệu đạo sau, thận đa nang; Bệnh nang thận có tính chất gia đình: Thận hư bẩm sinh: Hội chứng huyết tán ure máu cao…;

Hội chứng thận hư do đột biến gen: Hội chứng thận hư kháng các thuốc ức chế miễn dịch,: Viêm thận do Henoch-Schönlein; Viêm thận do Lupus; Viêm cầu thận tiến triển nhanh; Bệnh thận IgA; Hội chứng Alport…

TS Hương cho biết, không thể chữa khỏi bệnh thận mạn, nhưng việc điều trị có thể giúp làm giảm các triệu chứng và ngăn bệnh trở nên nặng hơn. Việc điều trị sẽ phụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh.

Trong đó, điều trị nội khoa bao gồm: Thay đổi lối sống và chế độ ăn để giúp trẻ duy trì sức khỏe tốt nhất có thể; Tăng năng lượng ăn, hạn chế chất đạm (thịt, cá…) và các loại trái cây nhiều kali, hạn chế muối và nước…

Cho trẻ uống thuốc để kiểm soát huyết áp, protein niệu và cholesterol máu; Điều trị thiếu máu: Điều trị các biến chứng.

Triệu chứng bệnh thận mãn tính ở trẻ

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc, khoa Thận và Lọc máu (Bệnh viện Nhi Trung ương), triệu chứng bệnh thận mãn tính ở trẻ bao gồm:

- Mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn.

- Sưng mắt cá chân, bàn chân hoặc bàn tay, hoặc toàn thân.

- Đi tiểu thường xuyên, hoặc ở trẻ em từ 5 tuổi trở lên, đái dầm kéo dài.

- Còi cọc hoặc tăng trưởng kém so với các bạn cùng lứa tuổi.

- Thường xuyên đau đầu do huyết áp cao.

- Nhìn thấy máu trong nước tiểu.

- Thiếu máu và xanh xao do giảm sản xuất hồng cầu.

"Bệnh thận mạn tính là bệnh lý suốt đời, trẻ cần được đi khám định kỳ để theo dõi tình trạng bệnh. Trẻ cần được duy trì lối sống lành mạnh, và các biện pháp ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng.

Bệnh nhân và gia đình nên hiểu về các phương pháp điều trị thay thế thận và thảo luận với bác sĩ để có lựa chọn điều trị phù hợp với công việc, chỗ ở và điều kiện kinh tế khi trẻ bị suy thận mạn", bác sĩ Ngọc cho biết.

TS Hương cũng khuyến cáo, khi con được chẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính, cha mẹ không nên cho trẻ uống thuốc từ nhiều nguồn, không tự ý bỏ thuốc điều trị cho trẻ, làm nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.