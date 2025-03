Trên cổng Tử Cấm Thành có bảo vật gì và tại sao không thể tùy ý chạm vào nó?

Trên cổng Tử Cấm Thành có bảo vật gì?

Sở dĩ cửa có nhiều đinh trên cửa không phải hoàn toàn vì tính thẩm mỹ mà vì thời xưa do hạn chế về kỹ thuật nên cửa được làm bằng gỗ, và do đặc thù của gỗ nên cửa gỗ rất khó đạt được độ vững chắc. Để cổng chắc hơn, người dân thời bấy giờ nghĩ ra cách ép các miếng gỗ lại với nhau để tạo ra một tấm ván lớn. Như trường hợp cổng của Tử Cấm Thành, do có kích thước lớn nên cần nhiều miếng gỗ ghép lại với nhau.

Trong quá trình này, người thợ mộc phải dùng đinh gỗ. Một số trường hợp còn phải dùng dây thừng luồn qua để cửa ghép được chắc chắn và đẹp hơn.

Phần đầu chốt gỗ lộ ra ngoài rất sắc nên khi mở cửa vô tình tay của mọi người sẽ bị trầy xước nên người xưa đã nghĩ ra cách là dùng vật có đầu tròn che phần đinh nhô ra, để không ai bị thương.

Theo thời gian, đinh cửa sẽ có chức năng trang trí.

Điều cần lưu ý là không phải ai cũng có thể sử dụng loại đinh này. Chỉ các cung đình, đền đài và các công trình kiến trúc có địa vị xã hội cao mới được sử dụng đinh đóng cửa. Nếu đinh đóng cửa được sử dụng trên cửa của một công dân bình thường, thì đó là hành vi phạm pháp.

Ngoài ra, ngay cả những công trình được trang bị đinh cửa cũng có những quy định nghiêm ngặt. Nhà Thanh quy định chỉ có cổng của Hoàng đế mới được dùng 81 chiếc đinh cửa, trong đó 9 chiếc đinh ngang và 9 chiếc đinh dọc. Cổng vương phủ cũng chỉ được dùng 49 chiếc đinh cửa, trong đó 7 chiếc đinh ngang và 7 chiếc đinh dọc. Theo mức độ cấp bậc, số lượng sẽ lần lượt giảm đi. Nếu ai cả gan vi phạm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Tại sao các chốt cửa lại được sắp xếp như thế này?

Nguyên nhân là do từ xa xưa người ta cho rằng số chín rất đặc biệt, nghĩa là rất lớn và rất đặc biệt. Ví dụ, người dân gọi hoàng đế là Chúa tể năm châu thứ chín, và nói trung thực như một từ. Vì vậy, các móng cửa của Kinh tuyến sẽ áp dụng cách sắp xếp chín mươi chín chín tám mươi mốt để thể hiện rằng hoàng đế là người quyền lực nhất và địa vị là cao nhất.

Tất nhiên, không phải tất cả các cổng của Tử Cấm Thành đều có chín mươi chín tám mươi mốt chiếc đinh. Đinh cửa là biểu tượng của địa vị. Địa vị càng cao thì số lượng đinh cửa càng nhiều. Ví dụ, cung điện của hoàng đế có 81 chiếc đinh cửa. Phòng làm việc của quan viên bình thường chỉ có năm ngang năm dọc, tổng cộng có 25 đinh cửa.

Bên cạnh đó, đinh cửa không chỉ có tác dụng thể hiện cấp bậc, mà còn mang ý nghĩa thịnh vượng. Trong qua niệm của dân gian, những chiếc đinh cửa trên Tử Cấm Thành còn đặc biệt hơn vì chúng mang khí tức của đế vương, có tác dụng trừ tà ma.

Có thể thấy, trong Tử Cấm Thành vẫn còn rất nhiều quy tắc và cuộc sống bên trong không được như chúng ta tưởng tượng. Nói đến đây, vì cây đinh cửa của Tử Cấm Thành tượng trưng cho địa vị của hoàng đế, nên cây đinh cửa không được tùy ý chạm vào. Nếu tự ý chạm vào đinh cửa, điều đó có nghĩa là bạn đã xâm phạm nhân phẩm của hoàng đế, và chắc chắn sẽ phải gánh chịu cái chết.