Triển lãm xe VMS lớn nhất trong năm chính thức bị hủy

Triển lãm Vietnam Motor Show là sự kiện thường niên của ngành xe lớn nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam còn tồn tại và phát triển đến nay. Trong nhiều năm qua, triển lãm này thường đón nhận hàng trăm ngàn lượt khách vào xem và mua xe.

Mặc dù đến thời điểm này, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô (VIVA) vẫn chưa công bố việc hủy VMS 2020 nhưng theo một số nguồn tin, triển lãm này sẽ hủy. Được biết, hãng xe Đức Mercedes Benz là một trong những đơn vị đưa ra quyết định cuối cùng về việc rút khỏi triển lãm. Trước đó, dù không muốn tham gia VMS 2020 nhưng Mercedes Benz vẫn không khẳng định khi được truyền thông hỏi đến.

Ghi nhận cho thấy, VAMA gồm các thành viên chủ chốt như Mercedes Benz, Toyota, Thaco, Ford, Mitsubishhi… đã đạt được sự đồng thuận khi thống nhất không tham dự VMS 2020. Tuy nhiên, các thành viên thuộc VIVA như Audi, Volvo, Subaru… vẫn giữ quan điểm là tổ chức triển lãm.

Ban đầu, VMS dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10 như thông lệ nhưng sau đó, Toyota Việt Nam tuyên bố rút lui. Toyota hiện có đại diện là Chủ tịch VAMA đương nhiệm. Tiếp theo đó, các hãng xe đến từ Nhật đồng loạt rút lui và các hãng xe Mỹ, Đức cũng đi theo con đường này.

Mới đây, THACO (với các thương hiệu BMW, Mazda, KIA…) bày tỏ sự quan tâm với VMS và triển khai các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, đến thời điểm này, THACO cũng phải dừng cuộc chơi bởi họ cũng là thành viên VAMA và đại diện đơn vị này đang là Phó Chủ tịch VAMA.

Ngoài ra, với VIVA, một nguồn tin không nêu tên cho biết, trước công luận, họ không tuyên bố rút khỏi VMS. “Chúng tôi không có ý định rút khỏi VMS nhưng triển lãm không thể diễn ra khi không đủ số lượng thành viên tham gia”, vị này nói. Tại triển lãm năm 2018, nhiều hãng xe đã có số lượng hợp đồng bán xe được “chốt” khá lớn chỉ trong vài ngày tham gia.

Không tổ chức VMS, ban tổ chức triển lãm này cũng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Trung tâm Hội nghị và triển lãm Sài Gòn (SECC, quận 7, TPHCM). Đây được xem là số tiền “đặt cọc” cho SECC. Và số tiền này khoảng trên 7 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, Công ty ATFA (Hà Nội) là đơn vị đại diện tổ chức sự kiện VMS 2020. Đơn vị này là đối tác ký hợp đồng với SECC để thực hiện triển lãm. Do vậy, nghĩa vụ tài chính trước SECC sẽ dồn lên vai ATFA. Nhưng trên trang web công ty, đến chiều 17/7, ATFA vẫn còn để thông tin sẽ diễn ra VMS 2020.

Đại diện của một thương hiệu lớn ở Việt Nam chia sẻ: “Bên cạnh các vấn đề chung như lo ngại Covid-19, hiệu quả kinh doanh, không đủ thành viên tham gia thì VAMA cũng không đồng ý dùng tên Vietnam Motor Show nếu triển lãm vẫn diễn ra khi các thành viên của họ đã rút hết.

Trước “lùm xùm” như đã diễn ra, đại diện một hãng xe nhập khẩu nói rằng sang năm tới, các đơn vị nhập khẩu sẽ nghiêm túc xem xét việc tổ chức triển lãm mà không phụ thuộc VAMA. Trước đây tại Việt Nam, do không có nhiều sự đồng thuận nên đã từng có cùng lúc hai triển lãm ngành xe, một do VAMA chủ trì và một do VIVA khởi xướng.