Triệt phá đường dây buôn bán và vận chuyển thuốc nổ liên tỉnh, thu giữ 239 kg

Sáng 14/6, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đã phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển thuốc nổ liên tỉnh.

Hiện trường vụ việc phát hiện đối tượng vận chuyển thuốc nổ. Ảnh: VT

Theo Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, trước đó vào ngày 5/6, trong quá trình tuần tra trên địa bàn xã Đông Sơn, tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung và lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi, Công an xã Đông Sơn phát hiện ông Nguyễn Hữu Nhân (35 tuổi) và ông Nguyễn Lệnh (65 tuổi), cùng trú tại thôn Hòa Bân, xã Tịnh Khê, điều khiển 2 xe mô tô chở theo 2 thùng nhựa và 3 thùng carton có biểu hiện nghi vấn.

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Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 thùng nhựa, do Nguyễn Hữu Nhân vận chuyển có khoảng 32 kg thuốc nổ; các thùng carton do Nguyễn Lệnh vận chuyển có khoảng 93 kg thuốc nổ.

Khai nhận với lực lượng chức năng, ông Nhân cho biết vào khoảng 18 giờ, ngày 4/6, có một người đàn ông gọi điện thuê vận chuyển số thuốc nổ trên từ khu vực cây xăng Tịnh Long (xã Tịnh Khê), đến cảng Tịnh Hòa (xã Đông Sơn) với tiền công 5 triệu đồng.

2 cha con đối tượng Nhân, Lệnh và tang vật. Ảnh: VT

Sau khi nhận hàng và mang về nhà cất giấu, đến khoảng 11 giờ hôm sau (ngày 5/6/2026), đối tượng Nhân nói với cha ruột là ông Nguyễn Lệnh, đây là đồ sửa máy tàu và nhờ cùng vận chuyển đi giao cho người mua. Trong quá trình vận chuyển, cả 2 người đã bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

1 trong số 3 đối tượng đang được di lý về trụ sở. Ảnh: VT

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến sáng sớm ngày 6/6, tại đường Lê Trọng Tấn, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, lực lượng chức năng bắt giữ ông Ngô Thế Hải (45 tuổi), trú tại xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị đang vận chuyển khoảng 14 kg thuốc nổ và 100 kíp nổ.

Đối tượng Ngô Thế Hải khai, đã mua số thuốc nổ và kíp nổ trên của một người đàn ông ở cùng tỉnh, với giá hơn 12 triệu đồng, rồi bỏ vào ba lô và đón xe khách từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi, sau đó thuê xe ôm đến xã Đông Sơn để giao bán cho người mua thì bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm thuốc, kíp nổ....Ảnh: VT

Di lý đối tượng Ngô Thế Hải về Quảng Trị để khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm hơn 100 kg thuốc nổ, 10.525 kíp nổ và hơn 235 mét dây cháy chậm được cất giấu trong nhà.

Đối tượng Ngô Thế Hải. Ảnh: VT

Việc triệt phá thành công vụ án đã chặt đứt 1 đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ liên tỉnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới biển ở địa phương.