Triệt phá tụ điểm đánh bạc ở Long An, thu giữ gần 150 triệu đồng, 21 xe mô tô, 25 điện thoại Triệt phá tụ điểm đánh bạc có người cảnh giới, thu giữ gần 150 triệu đồng, 21 xe mô tô, 25 điện thoại

Công an tỉnh Long An vừa triệt phá một ổ đánh bạc tại một nhà kho ở địa bàn ấp Trung Chánh, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng (Long An). Qua xác minh, việc tổ chức đánh bạc có sự tham gia của nhiều đối tượng và còn cử người cảnh giới.