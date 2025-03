Triệt xóa sới bạc núp bóng quán karaoke ở Thanh Hóa, bắt 28 đối tượng

Ngày 5/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khoảng 1 giờ, ngày 4/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh này đã triệt xóa sới bạc có quy mô lớn tại quán karaoke Hoàng Gia (Quảng Xương).

Công an Thanh Hóa triệt xóa và bắt 28 đối tượng trong sới bạc núp bóng quán Karaoke. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ, sáng 4/3/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc -Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa sới bạc và bắt quả tang 28 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại quán Karaoke Hoàng Gia do Hà Đình Dũng (tức Dũng Huy), sinh năm 1997 ở thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương làm chủ. Tại sới bạc các lực lượng công an đã thu giữ 279 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, sới bạc này do Lê Sỹ Hào, sinh năm 1991; Lê Sỹ Dũng, Trần Kim Danh, sinh năm 1986 ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương và Trịnh Ngọc Xuân, sinh năm 1979 ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương đứng ra tổ chức.

Trong đó, Lê Sỹ Hào và Trần Kim Danh có vai trò đi kêu gọi các con bạc đến quán Karaoke của Lê Sỹ Dũng đánh bạc; Trịnh Ngọc Xuân cho các con bạc vay tín dụng.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng.