Triệu Anh Tử gây tranh cãi vì hành xử trên thảm đỏ Cannes 2025

Sự xuất hiện của Triệu Anh Tử tại Liên hoan phim Cannes 2025 nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trái chiều khi cô bị nhắc nhở vì tạo dáng quá lâu và làm gián đoạn dòng người trên thảm đỏ.

Tạo dáng quá đà, phản ứng gây chia rẽ dư luận

Ngày 13/5, tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 tổ chức ở Pháp, diễn viên Trung Quốc Triệu Anh Tử xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ đầm xuyên thấu ôm sát cơ thể. Trong lúc tạo dáng, cô liên tục xoay người, giữ vị trí quá lâu khiến dòng người bị gián đoạn. Nhân viên ban tổ chức đã phải can thiệp và yêu cầu cô rời khỏi khu vực tạo dáng.

Hình ảnh này được ghi lại qua video trực tiếp và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Từ khóa “Triệu Anh Tử Cannes” nhanh chóng lọt top tìm kiếm Weibo. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục đăng ảnh cùng video lên mạng xã hội, kèm chú thích: “Hôm nay tôi đẹp như nữ thần, bạn chấm mấy điểm?”. Phát ngôn này khiến làn sóng chỉ trích càng thêm gay gắt.

Triệu Anh Tử bị cho là làm lố trên thảm đỏ Cannes. Sohu.

Theo trang Sohu, trong các video từ sự kiện, hầu hết các ống kính đều không hướng về phía Triệu Anh Tử. Nhiều khán giả bình luận rằng cô không có lý do chính đáng để dừng lại lâu như vậy, trong khi nhân viên đã phải nhắc nhở nhiều lần. Một bình luận thu hút sự chú ý viết: “Chị có vai trò gì ở đấy vậy, không ai quan tâm cả”. Triệu Anh Tử sau đó đáp trả một cách gay gắt: “Chẳng ai quan tâm, có bạn là được rồi”.

Trước đó một ngày, nữ diễn viên từng đăng ảnh chiếc váy bị đổ cà phê, lên mạng “cầu cứu” cách tẩy vết bẩn, dù trước đó từng khoe mang theo năm vali trang phục. Một khán giả bình luận: “Mang bao nhiêu đồ mà vẫn lên mạng than phiền vì một chiếc váy bẩn, phát ngôn thật mâu thuẫn” và nhận được hơn 17.000 lượt thích.

Sự nghiệp nhạt nhòa của Triệu Anh Tử

Triệu Anh Tử sinh năm 1990, từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình như “Thần điêu đại hiệp” (2014), “Ỷ Thiên Đồ Long ký” (2019), “Trường An nặc”... Tuy nhiên, cô chưa có vai diễn nào thực sự đột phá. Những năm gần đây, cô thường xuyên vướng vào các ồn ào liên quan đến phát ngôn và hành xử trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận định việc tạo lùm xùm là cách cô duy trì sự chú ý trong làng giải trí, thay vì xây dựng hình ảnh qua tác phẩm chất lượng.

So sánh với sự xuất hiện của Lưu Hiểu Khánh tại Cannes cùng ngày, cư dân mạng Trung Quốc cho rằng sự đối lập là rất rõ ràng. Lưu Hiểu Khánh – minh tinh 75 tuổi – diện bộ váy đen thêu họa tiết gấu trúc và cây tre, kết hợp với vòng cổ ngọc phỉ thúy chạm rồng, mang đậm nét văn hóa Trung Hoa. Hình ảnh của bà được truyền thông khen ngợi là trang nhã và có chiều sâu, trong khi cách thể hiện của Triệu Anh Tử bị đánh giá là “làm lố để gây chú ý”.

Lưu Hiểu Khánh tại Cannes 2025. Cannes.

Liên hoan phim Cannes 2025 quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh nổi bật. Điện ảnh Trung Quốc góp mặt với phim “She's Got No Name” của đạo diễn Peter Chan, do Chương Tử Di đóng chính, tái hiện một vụ án giết chồng có thật vào thập niên 1940. Tác phẩm “Son of the Neon Light” của đạo diễn Tằng Quốc Tường đến từ Đài Loan cũng được chọn vào hạng mục Un Certain Regard, dành cho những bộ phim có phong cách táo bạo và khác biệt.

Trong khi các đại diện khác nỗ lực thể hiện giá trị nghệ thuật, nhiều người cho rằng việc Triệu Anh Tử xuất hiện mà không gắn liền với một tác phẩm cụ thể là minh chứng cho chiến thuật “dựa vào sự chú ý hơn là năng lực diễn xuất”. Một bộ phận công chúng bày tỏ mong muốn các nghệ sĩ Trung Quốc có mặt tại Cannes cần chú trọng hơn vào việc quảng bá văn hóa và thành tựu điện ảnh, thay vì tạo scandal để nổi bật.