Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao khi loạt ảnh mới của Triệu Lộ Tư được lan truyền. Những hình ảnh này cho thấy nữ diễn viên thay đổi mạnh mẽ về phong cách. Thay vì giữ nét ngọt ngào, trong trẻo quen thuộc, cô xuất hiện với vẻ ngoài chín chắn và sắc sảo. Nhiều ý kiến cho rằng đây là nỗ lực làm mới bản thân sau quãng thời gian dài gián đoạn hoạt động nghệ thuật.

Việc lộ diện qua bộ ảnh thời trang đánh dấu một trong những lần hiếm hoi công chúng được nhìn thấy Triệu Lộ Tư kể từ khi cô gần như biến mất khỏi làng giải trí vì vướng vào tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ. Cộng đồng mạng bình luận rằng Triệu Lộ Tư đang bước vào một giai đoạn mới của sự nghiệp, nơi cô tự chủ hơn trong định hướng hình ảnh và lựa chọn dự án.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh cá nhân, người hâm mộ cũng đón nhận thông tin bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng,” do Triệu Lộ Tư đóng chính, sẽ được phát sóng vào ngày 29/9. Dự án này được xem là cơ hội để nữ diễn viên chứng minh khả năng trở lại và tạo dấu ấn sau thời gian gián đoạn.



Sau nhiều tháng im ắng vì tranh chấp hợp đồng và khủng hoảng cá nhân, Triệu Lộ Tư chính thức có tín hiệu trở lại với hình ảnh trưởng thành. IG.

Thông tin về bộ phim cùng với sự xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật cho thấy nữ diễn viên đang nỗ lực tìm lại chỗ đứng trong ngành. Dư luận đang dõi theo hành trình khôi phục sự nghiệp của cô sau chuỗi ngày nhiều sóng gió.



Triệu Lộ Tư bắt đầu gặp khủng hoảng từ tháng 12/2024 khi cô lâm bệnh và phải ngừng mọi hoạt động. Sau đó, nữ diễn viên công khai tố cáo công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu vì đã có hành vi ép buộc, lật lọng và bôi nhọ danh dự cô. Cô cho biết công ty yêu cầu bồi thường hợp đồng trong lúc cô đang điều trị bệnh, thậm chí còn gán cho cô những nhận xét tiêu cực như “quái lạ” và “bị điên.”

Trên sóng livestream, Triệu Lộ Tư từng thẳng thắn nói: “Tôi không bị điên, tôi chỉ muốn lên tiếng. Tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả, nhưng đúng là đúng, sai là sai.” Những chia sẻ này nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả, đặc biệt là khi các hoạt động cá nhân của cô liên tục bị cản trở. Một số sự kiện do chính cô tổ chức cũng bị hủy vào phút chót, khiến người hâm mộ lo lắng.



Nữ diễn viên bật khóc vì nhiều người hâm mộ vẫn dõi theo cô. IG.

Tuy vậy, giữa lúc khó khăn, sự ủng hộ từ người hâm mộ đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng. Trong sự kiện gần đây tại trung tâm thương mại ở Tây An, nơi Triệu Lộ Tư xuất hiện với tư cách đại diện nhãn hàng Teenie Weenie, khán giả đã lấp kín toàn bộ chín tầng lầu. Nhiều người chờ từ đêm hôm trước chỉ để có cơ hội gặp gỡ thần tượng.

Hình ảnh nữ diễn viên bật khóc giữa hàng nghìn người hâm mộ khiến truyền thông Trung Quốc chú ý. Nhiều tờ báo ghi nhận khoảnh khắc này như một dấu mốc cảm xúc, cho thấy nữ diễn viên vẫn nhận được tình yêu lớn từ khán giả dù đã vắng bóng trong thời gian dài. Sự kiện này cũng phần nào phản ánh niềm tin công chúng đặt vào cô, tạo động lực để cô tiếp tục con đường nghệ thuật.

