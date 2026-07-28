Triệu tập nhóm thanh niên quay clip cợt nhả, thiếu tôn trọng liệt sĩ đúng ngày 27/7

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, vừa qua, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại cảnh 3 người đang diễn lại một phân đoạn trong chương trình Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường - hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”.

Thay vì thể hiện thái độ trang nghiêm, thành kính, nhóm người này lại liên tục có biểu hiện cợt nhả, phát ngôn những câu từ không phù hợp, thiếu tôn trọng sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đáng chú ý, đoạn clip phản cảm này lại được đăng tải vào đúng ngày 27/7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, khiến dư luận xã hội vô cùng bức xúc, phản ứng gay gắt và lên án mạnh mẽ hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức này.

Lực lượng chức năng làm việc với 3 thanh niên quay clip có biểu hiện cợt nhả, thiếu tôn trọng liệt sĩ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngay sau khi nắm bắt thông tin qua công tác tuần tra, rà soát không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Cơ quan Công an đã xác định được danh tính 3 người xuất hiện trong clip gồm: L.N.L (sinh năm 2004, trú tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình); T.T.H (sinh năm 2004, trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội); V.C.G.B (sinh năm 2007, trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Ngày 28/7/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với các trường hợp liên quan. Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận: Trong lúc chuẩn bị lễ hầu đồng, cả ba đã ngẫu hứng diễn lại và quay lại đoạn clip trên mà không có kịch bản trước.

Sau đó, L.N.L đã đăng tải video lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với mục đích cho bạn bè xem, khai rằng "hoàn toàn không có ý xúc phạm đến chương trình cũng như các anh hùng liệt sĩ". Tuy nhiên, sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích lớn từ cộng đồng mạng, cả ba đã tự ý xóa bỏ đoạn video.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, được sự tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng, nhóm đối tượng đã nhận thức rõ hành vi của mình là đưa thông tin có nội dung xấu độc lên không gian mạng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, đi ngược lại với đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Nhận thức được sai phạm, nhóm này đã đăng tải video công khai xin lỗi trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh và xử lý các trường hợp liên quan theo quy định của pháp luật.