Trịnh Mỹ Anh làm gì trước khi đăng quang Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025?

Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh từng tự ti về ngoại hình

Tối 5/11, Chung kết Miss Earth 2025 (Hoa hậu Trái đất) vừa diễn ra tại Manila, Philippines, quy tụ 78 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trịnh Mỹ Anh, đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2, đồng thời là Hoa hậu Nước sau màn thể hiện tự tin, giàu năng lượng.

Trịnh Mỹ Anh trong khoảnh khắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Nước tại Miss Earth 2025. (Ảnh: BTC)

Trịnh Mỹ Anh không phải gương mặt xa lạ với các cuộc thi nhan sắc. Cô sinh năm 2003, đến từ Hà Nội sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo 3 vòng là 85-64-95.

Người đẹp là thí sinh lọt top 35 Hoa hậu Việt Nam 2022. Hai năm sau, cô lọt Top 36 cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2024. Năm 2025, Trịnh Mỹ Anh có danh hiệu đầu tiên khi trở thành Á hậu 3 Miss Earth Vietnam - Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025.

Trịnh Mỹ Anh tại thời điểm sau khi thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Có thể thấy cô có làn da trắng, gương mặt sáng nhưng chưa nổi bật như hiện tại. (Ảnh: FBNV)

Trước khi có thân hình quyến rũ như hiện tại, Trịnh Mỹ Anh từng nặng 70kg, vì tự ti về ngoại hình nên cô rất áp lực trong việc giảm cân. Sau một quá trình ăn uống khoa học và kết hợp tập luyện, cân nặng của cô là 55kg.

Phong cách trang điểm của Trịnh Mỹ Anh thời điểm này. (Ảnh: FBNV)

Người đẹp không ngại thừa nhận cô từng khó chịu khi gặp những lời chê bai, chỉ trích, tuy vậy sau này cô chọn cách không quan tâm tới chúng. Bên cạnh đó, người đẹp cố gắng thay đổi bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trịnh Mỹ Anh không giành thành tích cao tại Hoa hậu Việt Nam 2022. (Ảnh: BTC)

Nhìn lại những hình ảnh cũ, có thể thấy vẻ ngoài và phong cách thời trang của Trịnh Mỹ Anh có nhiều thay đổi. Cô có gương mặt thanh tú, khuôn miệng quyến rũ hơn. Cách make-up phù hợp cũng giúp nhan sắc của người đẹp thăng hạng.

Bên cạnh việc hoàn thiện nhan sắc, Trịnh Mỹ Anh cũng cho thấy nỗ lực trau dồi. Cô đạt điểm IELTS 6.0 ở thời điểm năm 2022, hiện tại đã có điểm số IELTS 6.0, tỏ ra thoải mái, tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Kết thúc hành trình tại Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh được xướng tên ở vị trí Á hậu 2 - Miss Earth Water 2025 (Hoa hậu Nước). Trước đó, Phương Khánh từng bất ngờ giành ngôi vị Hoa hậu Trái Đất vào năm 2018.

Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) là một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất trên thế giới. Theo đơn vị sản xuất, đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và lan tỏa những giá trị nhân văn – vì môi trường.

Năm nay, cuộc thi tổ chức được tổ chức lần 25 tại Manila, Philippines với sự tham gia của 78 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.