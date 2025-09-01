Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Nhà nông
Thứ hai, ngày 01/09/2025 13:34 GMT+7

Trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà nhập khẩu toàn cầu, giá một loại hạt của Việt Nam tăng sốc 50%, đạt 5.662 USD/tấn

+ aA -
P.V Thứ hai, ngày 01/09/2025 13:34 GMT+7
Giá cà phê của Việt Nam những ngày qua tiếp tục tăng mạnh, chưa có dấu hiệu dừng lại do nguồn cung khan hiếm. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, cà phê Robusta của Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên với cả nhà nhập khẩu và người tiêu dùng nhờ mức giá cạnh tranh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá cà phê đang tăng mạnh do nhu cầu mua tăng đột biến

Theo bản tin thị trường của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cuối tháng 8/2025, giá cà phê tại thị trường nội địa tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm trước vụ thu hoạch mới, trong khi nhu cầu mua hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu tăng và chi phí sản xuất, vận chuyển tăng.

Cụ thể, gá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lắk, Lâm Đồng vào ngày 28/8/2025 tăng từ 23.700 - 24.200 đồng/kg so với ngày 01/8/2025, dao động từ 123.200 – 123.800 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Trong thời gian tới, giá cà phê vẫn được kỳ vọng giữ xu hướng tăng, nhưng mức tăng sẽ chậm lại khi mùa thu hoạch bước vào cao điểm. Ngoài ra, thị trường còn phụ thuộc nhiều vào cung - cầu trên thế giới và sự biến động của giới đầu cơ.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 8/2025 đạt 41.700 tấn, trị giá 224,8 triệu USD, tăng 9,8% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với kỳ 1 tháng 8 năm 2024.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2025, xuất khẩu cà phê đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 6,24 tỷ USD, tăng 9,8% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 8/2025 đạt 5.384 USD/tấn, giảm 0,1% so với 15 ngày đầu tháng 7/2025, nhưng so với cùng kỳ năm 2024 tăng 1,8%. Giá bình quân xuất khẩu cà phê tính từ đầu năm đến ngày 15/8/2025 đạt 5.662 USD/tấn, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá cà phê đang tăng mạnh. Trong ảnh: Vùng nguyên liệu cà phê đạt chứng nhận 4C-EUDR của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk. Ảnh: báo Đắk Lắk.

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực với hầu hết các chủng loại đều ghi nhận kết quả khả quan, ngoại trừ cà phê Excelsa có mức giảm.

Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta giữ vị trí chủ lực, chiếm tới 76,4% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê, đạt 876.400 tấn, trị giá 4,58 tỷ USD, tăng 4,5% về lượng và tăng tới 61,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Xuất khẩu cà phê Arabica cũng tăng mạnh với 59.300 tấn, trị giá 93,4 triệu USD, tăng 15,9% về lượng và tăng tới 128,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, xuất khẩu cà phê chế biến đạt 1,02 tỷ USD, tăng 64,0% so với cùng kỳ 2024. Theo Cục Xuất nhập khẩu, có được mức tăng trưởng trên là do nỗ lực chuyển dịch chiến lược của ngành cà phê Việt Nam, từ xuất khẩu thô sang đẩy mạnh chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại cũng như những yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu lớn.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo, những tháng cuối năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu phục hồi mạnh ở các thị trường châu Âu, Mỹ và châu Á, trong khi giá cà phê thế giới vẫn giữ ở mức cao.

Tuy nhiên, ngành cà phê cũng sẽ đối diện thách thức từ biến động thời tiết, chi phí logistics và yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Việc duy trì ổn định nguồn cung, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm được xem là chìa khóa để bảo đảm đà tăng trưởng bền vững trong cả năm 2025.

Cà phê Robusta của Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh trong những ngày cuối tháng 8/2025 do chịu tác động từ chính sách thuế mới của Mỹ áp lên cà phê Brazil, quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới và tồn kho trên các sàn kỳ hạn giảm.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/8/2025, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 9/2025 và tháng 11/2025 tăng mạnh lần lượt 51,9% và 49,7% so với ngày 1/8/2025, lên mức 5.057 USD/tấn và 4.878 USD/tấn. Nguồn cung thắt chặt là yếu tố chính thúc đẩy giá cà phê trên sàn giao dịch London.

Tính đến ngày 26/8/2025, lượng cà phê Robusta lưu kho tại London chỉ còn 66.110 tấn, thấp nhất trong vòng một tháng. Trong khi đó, tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn tại ICE giảm xuống 716.578 bao, mức thấp nhất hơn một năm.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/8/2025, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 và tháng 12/2025 tăng lần lượt 38,6% và 38,8% so với ngày 01/8/2025, lên mức 393,8 Uscent/lb và 385,3 Usent/lb

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/8/2025, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 và tháng 12/2025 tăng lần lượt 34,2% và 34,8% so với ngày 01/8/2025, lên mức 496,65 Uscent/lb và 474,9 Uscent/lb

Theo dự báo của StoneX (Tổ chức môi giới tài chính và phân tích thị trường hàng hóa toàn cầu), sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2025/26 có thể giảm tới 18,4%. Nguồn cung hạn chế, chính sách thiếu ổn định và lực mua từ các quỹ đầu tư cao đã đẩy giá cà phê tăng.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, cà phê Robusta của Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên với cả nhà nhập khẩu và người tiêu dùng nhờ mức giá cạnh tranh.

Tham khảo thêm

Liều trồng cây ra quả to mọng trên đất cằn sỏi đá, một nông dân Lạng Sơn có của ăn của để

Liều trồng cây ra quả to mọng trên đất cằn sỏi đá, một nông dân Lạng Sơn có của ăn của để

Làm thế nào để nông dân Tây Ninh trồng thanh long tái lập giá?

Làm thế nào để nông dân Tây Ninh trồng thanh long tái lập giá?

Chở 2 con động vật quý hiếm đi bán, một đối tượng bị Công an Quảng Ngãi tạm giữ hình sự

Chở 2 con động vật quý hiếm đi bán, một đối tượng bị Công an Quảng Ngãi tạm giữ hình sự

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, dân giàu nhanh nhờ trồng loại cây cho trái quanh năm (Bài cuối)

Mô hình trồng chanh đã giúp các nhà vườn của Bình Hòa Nam - xã từng thuộc diện nghèo nhất nhì tỉnh Long An (cũ), nay là xã Đức Huệ (sáp nhập từ xã Bình Hòa Bắc, Bình Thành, Bình Hòa Nam), tỉnh Tây Ninh (mới) vươn lên làm giàu.

Một nông dân Đồng Tháp trồng thành công "hoa quý tộc", có chậu bán giá cả triệu đồng

Nhà nông
Một nông dân Đồng Tháp trồng thành công 'hoa quý tộc', có chậu bán giá cả triệu đồng

Tỷ phú Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi cá chình dày đặc, bán giống, bán thịt đều hút hàng

Nhà nông
Tỷ phú Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi cá chình dày đặc, bán giống, bán thịt đều hút hàng

Đây là loài động vật hoang dã khổng lồ ở Côn Đảo, TPHCM (mới) cần khẩn cấp bảo vệ, bảo tồn

Nhà nông
Đây là loài động vật hoang dã khổng lồ ở Côn Đảo, TPHCM (mới) cần khẩn cấp bảo vệ, bảo tồn

Cá ngừ, cá kiếm, mực, cua... Việt Nam đứng trước nguy cơ không thể xuất khẩu vào Mỹ

Nhà nông
Cá ngừ, cá kiếm, mực, cua... Việt Nam đứng trước nguy cơ không thể xuất khẩu vào Mỹ

Đọc thêm

Nghị quyết 71: Bước đột phá khi nâng phụ cấp giáo viên lên tới 100%
Xã hội

Nghị quyết 71: Bước đột phá khi nâng phụ cấp giáo viên lên tới 100%

Xã hội

Nghị quyết 71 ra đời được giáo viên, chuyên gia đánh giá cao, là một trong những tin vui của ngành Giáo dục trước thềm năm học mới.

CLB Công an TP.HCM “chi viện” cho CLB TP.HCM
Thể thao

CLB Công an TP.HCM “chi viện” cho CLB TP.HCM

Thể thao

Không được trọng dụng nhiều ở mùa giải vừa qua trong màu áo Hà Nội FC khi chỉ ra sân vỏn vẹn 3 trận, Chu Văn Kiên buộc lòng phải nói lời chia tay đội bóng thủ đô. Rất nhanh sau đó, hậu vệ 28 tuổi này đạt thoả thuận gia nhập CLB Công an TP.HCM và giờ đây được đổi bóng này đưa tới khoác áo CLB TP.HCM theo dạng cho mượn.

“Thiên đường” OCOP với hơn 350 sản phẩm ngay trung tâm tỉnh An Giang đưa nông sản vươn xa
Nhà nông

“Thiên đường” OCOP với hơn 350 sản phẩm ngay trung tâm tỉnh An Giang đưa nông sản vươn xa

Nhà nông

Giữa trung tâm tỉnh An Giang, một "thiên đường" nông sản đã mở ra, không chỉ là nơi mua sắm mà còn là cầu nối vững chắc giữa người nông dân với thị trường theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Trọn 24 giờ Hà Nội ngày 2/9: Ăn - chơi - xem lễ hội không thiếu một khoảnh khắc
Xã hội

Trọn 24 giờ Hà Nội ngày 2/9: Ăn - chơi - xem lễ hội không thiếu một khoảnh khắc

Xã hội

Trong 24 giờ đặc biệt này, Thủ đô không chỉ mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc trang nghiêm, hào hùng của lễ diễu binh buổi sáng, mà còn kéo dài với chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực và lễ hội cho đến tận đêm khuya.

Hôn thê của Ronaldo bị chỉ trích vì khoe nhẫn cưới tại LHP Venice
Văn hóa - Giải trí

Hôn thê của Ronaldo bị chỉ trích vì khoe nhẫn cưới tại LHP Venice

Văn hóa - Giải trí

Tối 31/8, Georgina Rodriguez gây tranh cãi khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Venice với màn tạo dáng liên tục khoe nhẫn cưới, khiến nhiều khán giả cho rằng cô phô trương và thiếu tinh tế.

Mừng 80 năm Quốc Khánh, Vinamilk tiếp thêm dinh dưỡng cho các lực lượng diễu binh, diễu hành và người dân tại đại lễ
Doanh nghiệp

Mừng 80 năm Quốc Khánh, Vinamilk tiếp thêm dinh dưỡng cho các lực lượng diễu binh, diễu hành và người dân tại đại lễ

Doanh nghiệp

Hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vinamilk – thương hiệu sữa quốc dân – đã vinh dự đồng hành cùng hàng chục nghìn chiến sĩ và người dân trong sự kiện trọng đại của đất nước. Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng, như một lời tri ân nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa gửi đến những trái tim cùng hướng về Tổ quốc trong ngày hội non sông.

Nhiệm vụ đặc biệt của 72 chiến sĩ Tiêu binh danh dự dịp Đại lễ 2/9
Tin tức

Nhiệm vụ đặc biệt của 72 chiến sĩ Tiêu binh danh dự dịp Đại lễ 2/9

Tin tức

Được lựa chọn kỹ lưỡng từ phẩm chất chính trị đến quân dung, hình thể cũng như chiều cao, 72 chiến sĩ trong Đội Tiêu binh danh dự sau đó luyện tập bất chấp nắng, mưa trong 3 tháng liền để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Đại lễ ngày 2/9.

Liều trồng cây ra quả to mọng trên đất cằn sỏi đá, một nông dân Lạng Sơn có của ăn của để
Nhà nông

Liều trồng cây ra quả to mọng trên đất cằn sỏi đá, một nông dân Lạng Sơn có của ăn của để

Nhà nông

Thôn Hét, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn qua các vườn trồng thanh long với hàng trăm cột bê tông thẳng tắp. Những cây thanh long đang vươn mình xanh tốt của Hoàng Thúy Đào cho thu nhập tốt...

Người phụ nữ đi lạc hơn 2 tháng từ Sơn La vào Nghệ An, được công an giúp đoàn tụ với người thân
Tin tức

Người phụ nữ đi lạc hơn 2 tháng từ Sơn La vào Nghệ An, được công an giúp đoàn tụ với người thân

Tin tức

Người phụ nữ được công an xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An phát hiện trong tình trạng đói lả, mệt mỏi. Sau khi xác minh, người phụ nữ tên là Thào Thị S (SN 1976, trú tại tỉnh Sơn La). Bà S đã đi lạc hơn 2 tháng nay, nơi phát hiện bà S cách nhà 500 km.

Xúc động con gái liệt sĩ đưa di ảnh cha đi xem lễ diễu binh: “Con đã đưa bố về với các đồng đội của bố rồi!'
Xã hội

Xúc động con gái liệt sĩ đưa di ảnh cha đi xem lễ diễu binh: “Con đã đưa bố về với các đồng đội của bố rồi!"

Xã hội

“Bố ơi, con đã đưa bố về đây với các đồng đội của bố rồi! Bố chờ đợi xem diễu binh, diễu hành bố nhé!”, bà Thọ xúc động, bật khóc, ôm di ảnh cha là Liệt sĩ Phạm Văn Thưởng chờ xem lễ diễu binh, diễu hành.

Sủng phi cuối cùng của Hoàng đế Càn Long có kết cục thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Sủng phi cuối cùng của Hoàng đế Càn Long có kết cục thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Đôn phi Uông thị vốn khó có cơ hội trở thành sủng phi nhưng lại không cam tâm im lặng cả đời và sau đó đã được Hoàng đế Càn Long sủng ái.

Làm thế nào để nông dân Tây Ninh trồng thanh long tái lập giá?
Nhà nông

Làm thế nào để nông dân Tây Ninh trồng thanh long tái lập giá?

Nhà nông

Nông dân Tây Ninh đang đổ tiền trồng thanh long trên giàn chữ T và trong nhà lưới với hy vọng tái lập giá thanh long 40.000 đồng/kg như thời hoàng kim. Hiện, giá thanh long 2.500 đồng/kg.

Chở 2 con động vật quý hiếm đi bán, một đối tượng bị Công an Quảng Ngãi tạm giữ hình sự
Nhà nông

Chở 2 con động vật quý hiếm đi bán, một đối tượng bị Công an Quảng Ngãi tạm giữ hình sự

Nhà nông

Trong lúc sử dụng ô tô chở 2 cá thể tê tê đi bán, đối tượng L.A.T (sinh 1982), ở xã Mô Rai đã bị lực lượng Công an Quảng Ngãi phát hiện và tạm giữ hình sự.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc TP.HCM tung hàng trong các tháng cuối năm
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều doanh nghiệp địa ốc TP.HCM tung hàng trong các tháng cuối năm

Chuyển động Sài Gòn

Các tháng cuối năm 2025, thị trường bất động sản phía Nam đang dần tăng nhiệt với sự trở lại “đường đua” của nhiều doanh nghiệp địa ốc, tái khởi động các dự án.

Người dân xã đảo Minh Châu (Hà Nội) hân hoan đón quà Quốc khánh 2/9
Tin tức

Người dân xã đảo Minh Châu (Hà Nội) hân hoan đón quà Quốc khánh 2/9

Tin tức

Quốc khánh 2/9 năm nay trở nên đặc biệt hơn với người dân xã đảo Minh Châu (TP Hà Nội) khi ai nấy đều hân hoan nhận phần quà ý nghĩa. Tiếng cười rộn rã khắp thôn xóm, làm ngày Tết Độc lập thêm trọn vẹn.

Long Sơn bứt phá từ làng biển đến trung tâm công nghiệp, du lịch sinh thái
Kinh tế

Long Sơn bứt phá từ làng biển đến trung tâm công nghiệp, du lịch sinh thái

Kinh tế

Từ một làng biển năm xưa, Long Sơn đã vươn mình mạnh mẽ để làm nên diện mạo mới. Địa bàn đặt tổ hợp hóa dầu “tỷ đô” cùng tên Long Sơn đang phát triển sôi động và mạnh mẽ, hứa hẹn trở thành 1 cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Phương Tây tiết lộ: Tại sao ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin
Thế giới

Phương Tây tiết lộ: Tại sao ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky cần có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để tạo dựng hình ảnh chính danh và biến kết quả cuộc gặp thành bất lợi cho Matxcơva, chuyên gia phân tích địa chính trị Anh Alexander Mercouris cho biết trên kênh YouTube của Daniel Davis.

Đua thuyền truyền thống trên dòng nước lũ bạc màu sông Kiến Giang
Xã hội

Đua thuyền truyền thống trên dòng nước lũ bạc màu sông Kiến Giang

Xã hội

Sáng 1/9, trên dòng Kiến Giang nước dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn, hàng nghìn người dân và du khách đã nô nức đổ về xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị (mới) để cổ vũ lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống mừng Quốc khánh 2/9.

Loại cá rẻ tiền, giàu dinh dưỡng, giúp bổ huyết, ích thận hồi phục sinh lực, nấu canh kiểu này trẻ già đều mê
Gia đình

Loại cá rẻ tiền, giàu dinh dưỡng, giúp bổ huyết, ích thận hồi phục sinh lực, nấu canh kiểu này trẻ già đều mê

Gia đình

Loại cá có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, có tác dụng bổ huyết, ích thận, bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em, người già yếu, mẹ sau sinh...

Jimin và Song Da Eun từng hẹn hò nhưng đã chia tay
Văn hóa - Giải trí

Jimin và Song Da Eun từng hẹn hò nhưng đã chia tay

Văn hóa - Giải trí

BigHit Music đã ra thông cáo, khẳng định Jimin và nữ diễn viên Song Da Eun từng có quan hệ tình cảm nhiều năm trước, nhưng hiện tại cả hai đã chia tay.

Địa chỉ đỏ 48 Hàng Ngang – nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập có gì đặc biệt?
Media

Địa chỉ đỏ 48 Hàng Ngang – nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập có gì đặc biệt?

Media

Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, tọa lạc giữa lòng phố cổ Hà Nội, không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là chứng nhân của một thời khắc trọng đại: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tròn 80 năm đã trôi qua, nơi đây vẫn vẹn nguyên những dấu tích thiêng liêng, kể lại câu chuyện về một sự kiện lịch sử vĩ đại và những bí mật ẩn chứa bên trong.

KOMOMO Than Uyên (Lai Châu) 2025: Những khoảnh khắc tết Độc lập khó quên trên cung đường chạy Tây Bắc
Lai Châu Ngày Mới

KOMOMO Than Uyên (Lai Châu) 2025: Những khoảnh khắc tết Độc lập khó quên trên cung đường chạy Tây Bắc

Lai Châu Ngày Mới

Hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày Tết Độc lập 2/9 tại Lai Châu, hàng trăm vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư đã cùng nhau tạo nên một hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa tại Giải chạy Quốc tế KOMOMO Than Uyên Ultra Trail 2025. Giải chạy không một sự kiện thể thao, mà còn là một trải nghiệm văn hóa độc đáo, nơi mỗi bước chạy là một nhịp đập của niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ cựu tuyển thủ U20 Việt Nam
Thể thao

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ cựu tuyển thủ U20 Việt Nam

Thể thao

CLB Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo chính thức chiêu mộ thành công hậu vệ Lê Khả Đức. Cầu thủ 18 tuổi này từng là thành viên của U17, U18, U19 và U20 Việt Nam.

'Lật tẩy' thủ đoạn khai thác thủy sản lén lút lúc nửa đêm trên đầm Thị Nại ở Gia Lai
Nhà nông

"Lật tẩy" thủ đoạn khai thác thủy sản lén lút lúc nửa đêm trên đầm Thị Nại ở Gia Lai

Nhà nông

Sáng 1/9, UBND xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai cho biết đã tổ chức đợt ra quân quy mô lớn nhằm xử lý dứt điểm tình trạng nuôi trồng và khai thác thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại - khu vực thuộc phạm vi quản lý của xã.

Thời gian Bác Hồ thảo bản Tuyên ngôn độc lập qua hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bạn đọc

Thời gian Bác Hồ thảo bản Tuyên ngôn độc lập qua hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bạn đọc

80 năm trước, tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang, Bác Hồ thảo bản Tuyên ngôn độc lập. Trong hồi ký Những chặng đường lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã ghi lại thời khắc lịch sử này.

Đau bụng dữ dội, mất máu 1 tuần mới nhập viện, cô gái trẻ suýt mất mạng
Xã hội

Đau bụng dữ dội, mất máu 1 tuần mới nhập viện, cô gái trẻ suýt mất mạng

Xã hội

Khoảng 1 tuần nay, người bệnh xuất hiện đau bụng âm ỉ từng cơn, kèm theo ra huyết âm đạo nhưng chỉ khi đau bụng dữ dội, mệt lả mới đi khám.

Con cháu mặc áo cờ đỏ sao vàng, mời tổ tiên về đón Tết Độc lập dịp Vu lan báo hiếu
Xã hội

Con cháu mặc áo cờ đỏ sao vàng, mời tổ tiên về đón Tết Độc lập dịp Vu lan báo hiếu

Xã hội

Nhân tháng Vu lan báo hiếu cũng là dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9, nhiều gia đình trang hoàng cờ đỏ sao vàng các phần mộ ở nghĩa trang, mời ông bà, tổ tiên về đón Tết Độc lập.

Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào trường gà ở An Giang, tóm gọn 50 'con bạc'
Pháp luật

Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào trường gà ở An Giang, tóm gọn 50 "con bạc"

Pháp luật

Sáng 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Bình Đức triệt phá thành công sòng bạc (đá gà ăn tiền), bắt giữ 50 đối tượng, thu giữ trên 87 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Bầu Đức tái xuất bất động sản với dự án 400 tỷ đồng tại phố núi
Nhà đất

Bầu Đức tái xuất bất động sản với dự án 400 tỷ đồng tại phố núi

Nhà đất

Sau nhiều năm tập trung vào nông nghiệp, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chính thức quay lại “đường đua” bất động sản bằng dự án Khu phức hợp Phù Đổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng, đánh dấu bước ngoặt mới trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Thực hư chuyện “trạng nguyên” Mạc Hiển Tích tư thông với Đỗ Thái hậu?
Đông Tây - Kim Cổ

Thực hư chuyện “trạng nguyên” Mạc Hiển Tích tư thông với Đỗ Thái hậu?

Đông Tây - Kim Cổ

Vốn là nhân vật có nhiều đóng góp cho lịch sử nhưng do ghi chép chưa đúng của một cuốn sách, có người dân ở tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng) đề nghị đổi tên phố Mạc Hiển Tích.

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

3

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

4

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

5

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?