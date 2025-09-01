Trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà nhập khẩu toàn cầu, giá một loại hạt của Việt Nam tăng sốc 50%, đạt 5.662 USD/tấn

Giá cà phê đang tăng mạnh do nhu cầu mua tăng đột biến

Theo bản tin thị trường của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cuối tháng 8/2025, giá cà phê tại thị trường nội địa tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm trước vụ thu hoạch mới, trong khi nhu cầu mua hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu tăng và chi phí sản xuất, vận chuyển tăng.

Cụ thể, gá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lắk, Lâm Đồng vào ngày 28/8/2025 tăng từ 23.700 - 24.200 đồng/kg so với ngày 01/8/2025, dao động từ 123.200 – 123.800 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Trong thời gian tới, giá cà phê vẫn được kỳ vọng giữ xu hướng tăng, nhưng mức tăng sẽ chậm lại khi mùa thu hoạch bước vào cao điểm. Ngoài ra, thị trường còn phụ thuộc nhiều vào cung - cầu trên thế giới và sự biến động của giới đầu cơ.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 8/2025 đạt 41.700 tấn, trị giá 224,8 triệu USD, tăng 9,8% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với kỳ 1 tháng 8 năm 2024.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2025, xuất khẩu cà phê đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 6,24 tỷ USD, tăng 9,8% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 8/2025 đạt 5.384 USD/tấn, giảm 0,1% so với 15 ngày đầu tháng 7/2025, nhưng so với cùng kỳ năm 2024 tăng 1,8%. Giá bình quân xuất khẩu cà phê tính từ đầu năm đến ngày 15/8/2025 đạt 5.662 USD/tấn, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá cà phê đang tăng mạnh. Trong ảnh: Vùng nguyên liệu cà phê đạt chứng nhận 4C-EUDR của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk. Ảnh: báo Đắk Lắk.

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực với hầu hết các chủng loại đều ghi nhận kết quả khả quan, ngoại trừ cà phê Excelsa có mức giảm.

Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta giữ vị trí chủ lực, chiếm tới 76,4% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê, đạt 876.400 tấn, trị giá 4,58 tỷ USD, tăng 4,5% về lượng và tăng tới 61,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Xuất khẩu cà phê Arabica cũng tăng mạnh với 59.300 tấn, trị giá 93,4 triệu USD, tăng 15,9% về lượng và tăng tới 128,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, xuất khẩu cà phê chế biến đạt 1,02 tỷ USD, tăng 64,0% so với cùng kỳ 2024. Theo Cục Xuất nhập khẩu, có được mức tăng trưởng trên là do nỗ lực chuyển dịch chiến lược của ngành cà phê Việt Nam, từ xuất khẩu thô sang đẩy mạnh chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại cũng như những yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu lớn.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo, những tháng cuối năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu phục hồi mạnh ở các thị trường châu Âu, Mỹ và châu Á, trong khi giá cà phê thế giới vẫn giữ ở mức cao.

Tuy nhiên, ngành cà phê cũng sẽ đối diện thách thức từ biến động thời tiết, chi phí logistics và yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Việc duy trì ổn định nguồn cung, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm được xem là chìa khóa để bảo đảm đà tăng trưởng bền vững trong cả năm 2025.

Cà phê Robusta của Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh trong những ngày cuối tháng 8/2025 do chịu tác động từ chính sách thuế mới của Mỹ áp lên cà phê Brazil, quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới và tồn kho trên các sàn kỳ hạn giảm.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/8/2025, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 9/2025 và tháng 11/2025 tăng mạnh lần lượt 51,9% và 49,7% so với ngày 1/8/2025, lên mức 5.057 USD/tấn và 4.878 USD/tấn. Nguồn cung thắt chặt là yếu tố chính thúc đẩy giá cà phê trên sàn giao dịch London.

Tính đến ngày 26/8/2025, lượng cà phê Robusta lưu kho tại London chỉ còn 66.110 tấn, thấp nhất trong vòng một tháng. Trong khi đó, tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn tại ICE giảm xuống 716.578 bao, mức thấp nhất hơn một năm.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/8/2025, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 và tháng 12/2025 tăng lần lượt 38,6% và 38,8% so với ngày 01/8/2025, lên mức 393,8 Uscent/lb và 385,3 Usent/lb

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/8/2025, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 và tháng 12/2025 tăng lần lượt 34,2% và 34,8% so với ngày 01/8/2025, lên mức 496,65 Uscent/lb và 474,9 Uscent/lb

Theo dự báo của StoneX (Tổ chức môi giới tài chính và phân tích thị trường hàng hóa toàn cầu), sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2025/26 có thể giảm tới 18,4%. Nguồn cung hạn chế, chính sách thiếu ổn định và lực mua từ các quỹ đầu tư cao đã đẩy giá cà phê tăng.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, cà phê Robusta của Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên với cả nhà nhập khẩu và người tiêu dùng nhờ mức giá cạnh tranh.