Trồng lan Dendro xuất xứ Thái Lan kiểu cấp độ cao, một ông nông dân Long An thu tiền tỷ theo cách nào?

Vườn hoa lan dendro của anh Tùng rộng hơn 1ha, với trên 200.000 chậu lan lớn, nhỏ. Trong đó, nhiều cây lan Dendro đang được anh chăm chút để đạt cấp độ 5.



Theo giới chơi lan, hoa lan dendro được chia ra 5 cấp độ (cấp siêu hạng). Ở cấp độ 5, cây lan dendro phải có cấu trúc đẹp, giá bán rất cao.

Anh Tùng cho biết: “Để có được những chậu lan dendro đạt cấp 5, tôi phải nhập lan post từ Thái Lan. Lan post từ Thái Lan sau khi trồng được 3 tháng sẽ tuyển chọn làm lan siêu hạng.

Trong số hàng ngàn cây lan dendro giống, tôi mới tuyển chọn được một vài cây đúng chuẩn để chăm chút đạt cấp độ 5”.

Được biết, để có một chậu hoa lan Dendro cấp độ 5, anh Tùng mất thời gian chăm sóc từ 3 năm trở lên.

Anh Nguyễn Hữu Thanh Tùng, nông dân, chủ vườn lan Dendro xuất xứ Thái Lan, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Long An với tỉnh Tây Ninh) bên cạnh 2 chậu lan Dendro cấp độ 5 chuẩn bị giao cho khách.

Mỗi năm, anh Tùng bán khoảng 100 chậu lan dendro đạt cấp độ 5 (lan cỡ lớn, cao hơn 1m), trị giá hàng chục triệu đồng/chậu.

Hiện trong vườn lan khủng của anh có nhiều loại, nhiều giống lan dendro: King hổ mang chúa, king mỏ két, lan king Hóc Môn, lan king Mười Bích, lan trắng Bao Thanh Thiên,...

Cùng với đó, mỗi năm, anh Nguyễn Hữu Thanh Tùng, nông dân xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Long An với tỉnh Tây Ninh) bán 100.000 chậu lan dendro cỡ trung và nhỏ.

Nếu bán lẻ, mỗi chậu hoa lan giá thấp nhất 40.000 đồng, cao nhất vài triệu đồng. Còn bán sỉ, mỗi chậu lan Dendro, anh bán với giá 30.000 đồng nhưng khách phải mua từ 100 cây trở lên.

Hiện thị trường hoa lan dendro của anh Nguyễn Hữu Thanh Tùng khắp cả nước. Theo anh Tùng, thời gian gần đây, thị trường hoa lan dendro rất khởi sắc, nhất là lan dendro có lợi thế ra hoa quanh năm.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An-Lê Thành Trung (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Tây Ninh, Long An) nhận xét: “Mô hình trồng hoa lan của anh Tùng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, anh biết ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào trồng, chăm sóc hoa lan; tham gia quảng bá sản phẩm trên nền tảng xã hội nên có đầu ra ổn định, giá bán khá cao”.

Hiện mô hình trồng lan dendro đa cấp độ của anh Nguyễn Hữu Thanh Tùng được nhiều đoàn viên, thanh niên, hội viên, nông dân trong và ngoài xã đến tham quan, học tập.

Theo: Báo Long An