Trồng loài cây là vị thuốc giúp lưu thông khí huyết, một hợp tác xã của tỉnh Thái Bình thu 20 tỷ đồng/vụ

Phát triển cây trồng chủ lực

Có mặt tại cánh đồng thôn An Mai, xã Thống Nhất (Hưng Hà, Thái Bình), chúng tôi cảm nhận được niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt những hộ dân nơi đây vì năm nay ngưu tất được mùa, được giá, từng hàng ngưu tất vừa mới thu hoạch còn thơm mùi dược liệu lan tỏa khắp cánh đồng.

Năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Giảng, thôn An Mai gieo trồng 17 mẫu ngưu tất. Sản lượng ước đạt 7 - 8 tạ củ/sào với giá bán từ 28.000 - 30.000 đồng/kg củ tươi cân tại ruộng. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả sau khi thu hoạch xong, ông Giảng còn rửa sạch, phơi và sấy khô bán với giá 100.000 đồng/kg, tính ra mỗi sào đạt trên 15 triệu đồng.

Ông Giảng chia sẻ: Với kinh nghiệm trồng cây ngưu tất nhiều năm nên vụ này chúng tôi tiếp tục được mùa. Chúng tôi đang áp dụng sản xuất dược liệu sạch đáp ứng nhu cầu thị trường, từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm đặc thù của địa phương.

Cây ngưu tất bén rễ trên đồng đất xã Thống Nhất đã hơn 30 năm và trở thành cây trồng chủ lực của địa phương. Toàn xã có gần 90ha trồng ngưu tất, tập trung ở các thôn An Mai, An Khoái, An Đình.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTX DVNN xã Thống Nhất chia sẻ: Cây ngưu tất chiếm 40% diện tích cây vụ đông của xã. Từ vùng trồng ngưu tất thu được trên 20 tỷ đồng/vụ. Hiện nay, HTX liên kết với các công ty dược tại Hà Nội và Thái Bình để bao tiêu sản phẩm cho nông dân, giúp bà con yên tâm sản xuất. Đây là một trong những lợi thế khẳng định thương hiệu sản phẩm đặc thù của địa phương, là minh chứng rõ nét cho tiềm năng phát triển bền vững của cây dược liệu tại Thái Bình.

Xã Thống Nhất (Hưng Hà, Thái Bình) có 90ha trồng cây ngưu tất.

Để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, Hưng Hà đã tạo điều kiện thuận lợi giúp nông dân tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm từng bước chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Anh Đoàn Đức Thành, thôn Hòa là một trong những hộ đi đầu trong tích tụ ruộng đất của xã Hòa Tiến để trồng bưởi Diễn và bưởi Tân Lạc. Năm 2017, nhận thấy địa phương có nhiều diện tích đất của bà con bỏ không, anh Thành đã mạnh dạn gom, thuê ruộng của bà con để mở rộng diện tích trên 3ha trồng cây ăn quả. Trong đó, anh bố trí trồng 500 cây bưởi Diễn, 500 cây bưởi Tân Lạc, hàng trăm cây ăn quả các loại như mít, dừa... Trung bình mỗi năm anh cung cấp ra thị trường hàng chục tấn bưởi với doanh thu từ 200 - 300 triệu đồng.

Anh Thành chia sẻ: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng rất phù hợp với tình hình thực tiễn, không những cho thu nhập vượt trội mà còn giải quyết được tình trạng bỏ ruộng hoang, hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đặc biệt, trong quá trình phát triển mô hình, chúng tôi được Hội Nông dân huyện, xã hỗ trợ vay vốn và tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất nên hiệu quả kinh tế ngày càng tăng.

Anh Thành là một trong rất nhiều nông dân huyện Hưng Hà đã mạnh dạn phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương. Những tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ tiên phong, mở hướng làm ăn, đánh thức tiềm năng, lợi thế của địa phương mà còn tạo động lực cho nhiều hội viên học và làm theo.

Ông Trần Hữu Đích, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hưng Hà cho biết: Phát huy vai trò cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Hưng Hà đã đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới mang lại hiệu quả cao.

Thông qua việc phát động và triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã tạo động lực thúc đẩy hội viên không ngừng phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đồng thời, triển khai thực hiện các chương trình, tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên tham gia các HTX, tổ hợp tác; vận động nông dân nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; liên kết sản xuất và tiêu thụ nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với quy vùng sản xuất tập trung và tích tụ, tập trung ruộng đất, đến nay huyện Hưng Hà đã tích tụ ruộng đất trên 1.000ha, chiếm 7,7% tổng diện tích đất nông nghiệp. Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện năm 2024 tăng 0,74% so với năm 2023, đứng thứ 2/8 huyện, thành phố.

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại xã Tiến Đức (Hưng Hà, Thái Bình).

Đồng hành cùng nông dân để thay đổi tư duy làm nông nghiệp

Hiện nay, toàn huyện chuyển đổi được 152,7ha đất trồng lúa sang trồng các cây lâu năm và cây rau màu hàng năm; 850ha trồng cây ăn quả. Với lợi thế đất đai màu mỡ, các địa phương đã có nhiều cách làm hiệu quả, khai thác được tiềm năng sẵn có để quy hoạch phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa.

Anh Đồng Quang Tình, thôn Chiêm, xã Liên Hiệp thuê 3 mẫu ruộng để trồng 1.000 gốc cam Canh, 50 cây bưởi Diễn; sau 4 năm triển khai, đến nay mô hình cho thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm. Anh Tình cho biết: Mấy năm trước, vùng đất này cứ trồng lúa là bị thất thu nhưng sau khi chúng tôi cải tạo bằng nhiều hình thức, áp dụng kỹ thuật, đến nay đất đai đã màu mỡ, phì nhiêu, phù hợp với nhiều loại cây trồng... Nhờ thế, mô hình của gia đình tôi phát triển tốt, cho thu nhập cao.

Hiện nay, huyện Hưng Hà đẩy mạnh phát triển 7 vùng sản xuất tập trung, đồng thời ban hành cơ chế hỗ trợ cho 5 vùng sản xuất gồm: dưa, bí xã Duyên Hải, Quang Trung; ngưu tất xã Thống Nhất; cây ăn quả xã Cộng Hòa; cà rốt, ngô ngọt, lạc xã Quang Trung; hỗ trợ giống cho 2 vùng sản xuất trồng cây dược liệu và 62ha lúa chất lượng cao tại xã Chí Hòa.

Ông Phạm Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Để việc chuyển đổi đem lại hiệu quả cao, chúng tôi đã sát cánh cùng các địa phương tiến hành rà soát lại quỹ đất, quy hoạch các vùng, tiểu vùng sản xuất, hướng đến sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cánh đồng lớn, vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu. Hỗ trợ các đơn vị, địa phương xây dựng các mô hình sản xuất điểm gắn với chuyển giao kỹ thuật cho nông dân và tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Mục tiêu năm 2025 chúng tôi quy vùng khoảng 2.000 - 3.000ha cây dược liệu và mở rộng trồng cây ăn quả, cây màu ngoài bãi.