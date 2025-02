Nghề trồng cây cảnh đang hot tại các làng của một thị xã ở Bình Định thu hơn 155 tỷ dịp Tết

Ngày 2/2 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), lãnh đạo UBND TX.An Nhơn, Bình Định cho biết, vụ hoa Tết Ất Tỵ, các làng hoa trong thị xã đã có doanh thu 155,6 tỷ đồng.

Nghề trồng mai vàng và bán cây mai vàng ở TX.An Nhơn, Bình Định, vốn rất khổ cực, năm nay nhà vườn "đứng ngồi không yên", vì hoa nở chậm, do thời tiết lạnh nhiều hơn ấm. Ảnh: QN.

Trong đó, mai kiểng bán được 281.884 chậu, doanh thu hơn 140,9 tỷ đồng, hoa cúc các loại tiêu thụ 31.325 chậu, doanh thu trên 14,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, 2 làng mai lớn của TX.An Nhơn là làng mai Nhơn An bán được 84.800 chậu mai kiểng, doanh thu 42,4 tỷ đồng, làng mai Nhơn Phong bán 82.600 chậu mai kiểng, doanh thu 41,3 tỷ đồng…

Thế nhưng, doanh thu từ hoa Tết năm nay của TX.An Nhơn không bằng Tết Giáp Thìn 2024 do thời tiết lạnh kéo dài khiến mai kiểng cũng như hoa cúc chậm phát triển, nở không đúng dịp Tết.

Được mệnh danh là thủ phủ mai vàng miền Trung – TX.An Nhơn (Bình Định) hiện có khoảng 10.000 hộ dân trồng mai với diện tích hàng trăm ha. Tết đến, những "thợ mai" cho ra thị trường một lượng lớn mai vàng, kiểu dáng "độc lạ", bắt mắt để phục vụ người dân chơi xuân.

Mai vàng Bình Định nổi tiếng cả nước. Ảnh: QN.

Mai vàng - biểu tượng của mùa xuân miền Trung, là loài hoa quen thuộc với mỗi dịp Tết đến xuân về và cũng là đặc sản văn hóa của thị xã An Nhơn.

Năm nay, Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ II sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, là dịp để quảng bá vẻ đẹp của mai vàng và sự phát triển của nghề trồng mai nơi đây.

Ông Mai Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết, từ ngày 6 - 8/2 (tức mùng 9 - 11 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Quảng trường trung tâm thị xã An Nhơn, Lễ hội Mai vàng An Nhơn diễn ra các hoạt động như trưng bày 130 chậu mai với kiểu dáng đẹp, mai bonsai; hội thi trình diễn tạo dáng, thế mai đẹp; hô bài chòi, lễ hội đường phố, thi chim cảnh...

Thông qua lễ hội, các nhà vườn sẽ có cơ hội giới thiệu sản phẩm mai vàng truyền thống của làng nghề, đồng thời tăng cường kết nối giữa người sản xuất và tiêu dùng. Đây cũng là dịp để mở rộng thị trường tiêu thụ và tiếp tục khẳng định thương hiệu Mai vàng An Nhơn - Bình Định.