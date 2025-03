Trồng rau kiểu gì mà một HTX ở Hà Nam bán thành công vào siêu thị, bán sang tận Nhật Bản?

Kỹ sư trồng trọt về quê làm nông nghiệp hữu cơ

Trong tiết trời mưa rét, vợ chồng anh Hiệp đang cặm cụi nhổ cỏ, bắt sâu trên từng luống rau. Anh bảo, thời tiết nồm ẩm trong những ngày qua là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại rau vụ xuân, nhất là bệnh sương mai, chết rũ và rệp muội chích hút nhanh chóng làm ruộng bị thối hỏng hàng loạt nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp nằm ngay ven bờ sông Đáy, gần 10 năm qua, anh Hiệp cùng các thành viên luôn hướng đến mục tiêu sản xuất rau, củ, quả an toàn, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học.

Vốn là kỹ sư trồng trọt, nên anh Hiệp hiểu hơn ai hết việc sản xuất an toàn sẽ mang lại lợi ích lớn như thế nào. Cũng bởi vậy, trên con đường đến với nông nghiệp sạch, anh cũng đã phải đối mặt với không ít thử thách, khó khăn.

Các thành viên của HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) đang dùng trấu để trộn với đất để trồng trồng rau. Việc áp dụng phương pháp này, giúp đất giữ nước, tới xốp. Ảnh: Bình Minh

Trở lại những năm đầu khởi nghiệp, anh Hiệp cho biết, quê hương mình có dải đất ven sông Đáy phù sa màu mỡ nhưng mỗi người dân lại sở hữu diện tích quá nhỏ nên không thiết tha sản xuất, nhiều diện tích bỏ hoang hoặc có trồng nhưng chăm sóc không thuận tiện nên hiệu quả kinh tế rất thấp. Thấy nhiều người có ý định cho thuê đất, lại vừa phù hợp với ý tưởng sản xuất của mình, năm 2016, anh đã mạnh dạn thuê lại và cải tạo 5ha đất ruộng để sản xuất rau, củ, quả an toàn.

Năm 2017 anh Hiệp tiếp tục đầu tư thêm 100m2 nhà kính để chủ động trong khâu sản xuất cây giống. Theo anh, dùng giá thể và gieo trên khay xốp sẽ giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, độ đồng đều cao.

Còn đối với diện tích trong nhà lưới và ngoài trời, anh áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GlobalGAP và VietGAP. Theo đó, anh đã mạnh dạn áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất như dùng màng vải không dệt của Nhật, màng phủ nilon, tưới phun mưa, hệ thống ống tưới phun toàn bộ diện tích.

Trong quá trình sản xuất, anh đã chỉ đạo công nhân tiến hành ghi chép nhật ký đầy đủ để giúp cho việc truy nguyên nguồn gốc của sản phẩm được minh bạch hơn. Do đó các khâu gieo trồng, chăm sóc và bán ra thị trường đều được kiểm duyệt kỹ càng, được người tiêu dùng và các đại lý yên tâm tin tưởng.

Anh Phạm Hoàng Hiệp - Giám đốc HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp đang canh tác 5ha, trồng rau, củ, quả theo tiêu chuẩn GlobalGAP và theo hướng hữu cơ. Ảnh: Bình Minh

Năm 2018, để rau, củ, quả sản xuất ra đạt theo tiêu chuẩn quy định và theo yêu cầu của khách hàng, anh đã mạnh dạn xây dựng 140m2 nhà sơ chế. Sau khi nhà sơ chế đi vào hoạt động, sản phẩm của HTX được sơ chế, đóng gói bài bản, đảm bảo và đã đem đến sự hài lòng cho người tiêu dùng.

Vụ đông năm 2019 dưới sự giúp đỡ của Trung tâm khuyến nông tỉnh Hà Nam, HTX đã xây dựng mô hình sản xuất bắp cải vụ đông ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Đồng thời, HTX đã ký kết với doanh nghiệp để đưa sản phẩm bắp cải trắng xuất sang Nhật Bản.

"Việc bắp cải trắng của HTX được xuất khẩu sang Nhật Bản đã khẳng định một điều, muốn nâng cao giá trị nông sản thì chỉ có con đường sản xuất an toàn", anh Hiệp nói. Từ Vụ đông 2019, HTX Nông sản Liên Hiệp đã xuất khẩu được gần 100 tấn bắp cải trắng sang thị trường Nhật Bản.

Để chủ động trong khẩu sản xuất những cây trồng trái vụ, năm 2022, anh Hiệp tiếp tục đầu tư thêm gần 2.000m2 nhà kính.

Trong quá trình sản xuất, HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp đã áp dụng nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn nên chất lượng nông sản được nâng cao. Các sản phẩm như: bắp cải, cà chua, măng tây, củ cải Hàn Quốc và các loại rau ăn lá theo mùa của HTX luôn được sơ chế đảm bảo theo các tiêu chuẩn.

Trồng rau, củ, quả theo quy trình Nhật Bản, rau có đến đâu bán hết tới đó

Theo anh Hiệp, làm nông nghiệp đã vất vả, khó khăn nhưng làm nông nghiệp theo tiêu chuẩn GlobalGAP và theo hướng hữu cơ còn khó khăn gấp bội, phải đối mặt với sâu bệnh hại, thiên tai. Hồi tháng 9/2024, HTX của anh bị thiệt hại gần 2 tỷ đồng, toàn bộ hệ thống nhà kính, nhà lưới bị bão số 3 quật đổ.

Không chùn bước trước khó khăn, anh Hiệp và các thành viên trong HTX đã gầy dựng lại nhà màng, nhà kính, để kịp thời xuống giống, trồng lại những diện tích bị thiệt hại.

Có kinh nghiệm sản xuất trong tay, năm 2024, anh Hiệp đã được tiếp cận với quy trình canh tác nông nghiệp an toàn của Nhật Bản khi HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp được tham gia vào dự án "Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam" của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và JICA tài trợ.

Anh Hiệp cho hay, khi tham gia vào dự án các thành viên của HTX đã xây dựng hệ thống giám sát chất lượng nghiêm ngặt, bao gồm việc ghi chép nhật ký sản xuất và kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, góp phần vào sản lượng 180 tấn rau, củ, quả năm 2024. Tất cả diện tích sản xuất đều được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nam cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tham gia dự án "Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam" của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và JICA tài trợ, các thành viên của HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp càng tự tin hơn trong sản xuất rau, củ, quả an toàn. Ảnh: Bình Minh

Theo anh Hiệp, quy trình kỹ thuật được kiểm soát chặt chẽ sẽ quyết định chất lượng sản phẩm và chính chất lượng sản phẩm sẽ kéo khách hàng đến với mình. Sử dụng nhà màng, nhà lưới; sản xuất giá thể tự ươm cây giống; giảm thuốc bảo vệ thực vật; giảm phân hóa học; ưu tiên sử dụng phân chuồng ủ theo phương pháp của Nhật Bản… là những kỹ thuật được HTX đẩy mạnh ứng dụng từ khi tham gia dự án.

Đến nay, sản phẩm của HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp đã xuất rau, củ, quả vào hệ thống siêu thị Vinmart, Big C, bếp ăn của các công ty, các trường học bán trú và các cửa hàng nông sản sạch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. HTX tạo công ăn việc làm ổn định cho 15 lao động.

Hiện HTX đang xúc tiến sản xuất sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu ra nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như nâng tầm giá trị nông sản Việt.