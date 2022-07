Trong tầm giá 500-600 triệu đồng, nên mua Toyota Raize hay Suzuki XL?

So sánh ngoại thất Toyota Raize 2021 và Suzuki XL 2021?

Đặt 2 mẫu xe gầm cao của Toyota và Suzuki này cạnh nhau, có thể thấy, chúng đều mang phong cách năng động, nam tính, cứng cáp.

Về kích thước, Toyota Raize gọn gàng hơn, với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.030 x 1.710 x 1.635mm; còn Suzuki XL7 có thân hình lớn hơn khi kích thước tổng thể dài x rộng x cao: 4.450 x 1.775 x 1.710mm.

Ngoại thất 2 mẫu xe gầm cao của Toyota và Suzuki. Đồ hoạ: M.H

Toyota Raize 2021 và Suzuki XL 2021 đều được hãng trang bị hệ thống đèn LED, lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn hậu LED 3D, cánh lướt gió cỡ lớn.

Tuy nhiên, Toyota Raize nhỉnh hơn, khi dùng la-zăng 17 inch, hệ thống đèn có tích hợp cảm biến tự động bật tắt. Còn XL có la-zăng kích thước 16 inch. Điểm nhấn khác biệt của mẫu xe Suzuki chính là hốc bánh vạm vỡ kèm thanh giá nóc thể thao.

So sánh nội thất Toyota Raize và Suzuki XL bản năm 2021

So sánh nội thất giữa Toyota Raize và Suzuki XL, có thể thấy, mẫu xe của Toyota nhỉnh hơn, khi được trang bị nhiều tiện nghi, an toàn so với đối thủ.

Nội thất của Toyota Raize và Suzuki XL bản năm 2021. Đồ hoạ: M.H

Cụ thể, mẫu xe Raize trang bị màn hình tốc độ digital 7 inch, lẫy chuyển số, 6 túi khí, cảm biến trước/sau; cảnh báo điểm mù hay cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Còn ở phía đối thủ, chỉ có 2 túi khí và cảm biến sau.

Toyota Raize không được trang bị hốc gió phụ ở hàng ghế thứ 2, ghế da pha nỉ với chủ đạo là vải. Trong khi đó, Suzuki XL7 tích hợp hốc gió điều hòa trần xe, đi kèm tuỳ chọn bọc ghế là nỉ hoặc da.

Bỏ qua những sự khác biệt, cả 2 mẫu xe này có điểm tương đồng trong khoang nội thất như: màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, camera lùi, điều hòa tự động, Smartkey...

So sánh khả năng vận hành

Về khả năng vận hành, Toyota Raize sử dụng khối động cơ 1.0L Turbo I3, sản sinh công suất cực đại 98 mã lực tại dải tua máy 6.000 vòng/phút; mô men xoắn cực đại 140 Nm, 2.400 - 4.000 vòng/phút; động cơ hộp số biến thiên vô cấp (D-CVT).

Còn ở phía Suzuki XL7 thì sử dụng động cơ xăng I4, 1.5L, cho công suất cực đại 103 mã lực; mô men xoắn cực đại đạt 138 Nm; hộp số 4AT.

Theo các chuyên gia nhiều kinh nghiệm về xe, Toyota Raize hợp cho nhu cầu đô thị, còn Suzuki XL7 hợp nhu cầu di chuyển ở đa dạng địa hình.