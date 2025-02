Trồng thứ cây ra loại quả giàu VitaminC bán Tết, nông dân một huyện ở Bắc Giang thu về 1.000 tỷ đồng

Đến thăm vườn bưởi nhà anh Nguyễn Văn Hữu ở phường Thanh Hải (thị xã Chũ) vào dịp cuối năm cũng là lúc gia đình anh đang tất bật thu hoạch bưởi. Dịp này, vườn bưởi của gia đình anh ngày nào cũng nhộn nhịp, phần vì thương lái đến tận vườn thu mua, phần vì rất đông khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh.

Anh Hữu cho hay, vườn bưởi nhà anh rộng khoảng 10 ha. Năm nay, anh dự tính thu về hơn 200.000 tấn bưởi. Hiện việc tiêu thụ bưởi thuận lợi. Anh bán bưởi da xanh với giá 45.000 đồng/kg, bưởi Diễn bán 30.000 đồng/quả. Giá bán cao hơn năm ngoái từ 5.000 - 10.000 đồng.

Anh đã bán được hơn 100.000 tấn bưởi. Ông Hữu dự tính tổng thu về khoảng 6 - 7 tỷ đồng từ bưởi, trừ chi phí lãi khoảng 2 tỷ đồng.

Vườn bưởi sai trĩu quả của gia đình anh Nguyễn Văn Hữu

Anh Hữu cho biết thêm, do ảnh hưởng bão số 3 nên sản lượng bưởi của gia đình anh giảm so với năm ngoái. Nhiều vườn bưởi ở địa phương cũng bị thiệt hại bởi mưa bão. Tuy nhiên, năm nay, việc tiêu thụ cam, bưởi thuận lợi, đặc biệt du lịch vườn bưởi thu hút đông khách. Thời điểm này, có ngày vườn bưởi nhà anh đón gần 1.000 lượt khách đến tham quan. Nhiều khách du lịch mua bưởi luôn tại vườn.

Chúng tôi vào thăm vườn cam trĩu quả của ông Trịnh Sư Hòa ở xã Kiên Lao, thị xã Chũ (Bắc Giang) nằm trên sườn đồi trải dài theo con đường ngoằn ngoèo. Ông Hòa hối hả giới thiệu khách tham quan vườn cam.

Ông Hòa cho biết, năm 2012, vợ chồng ông bắt đầu vào thôn Bằng Công, xã Kiên Lao mua 5 ha đất đồi để trồng cam. Ông trồng 2.000 cây cam đường canh và 2.000 cây cam vinh. Hai năm sau, vườn cam nhà ông bắt đầu được thu hoạch.

Năm nay, ông ước tính thu được hơn 200.000 tấn cam. Hiện ông đã bán được 30.000 tấn cam. Giá bán cam Vinh tại vườn từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, cam đường Canh từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.

“Cam tiêu thụ rất thuận lợi. Tôi dự tính thu về khoảng 7 - 8 tỷ đồng, trừ chi phí lãi khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, vườn cam nhà tôi còn là điểm du lịch, đón hàng trăm khách/ngày vào dịp này”, ông Hòa cho biết.

Huyện Lục Ngạn cũ (giờ tách là thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn) là “thủ phủ” trồng cam, bưởi của tỉnh Bắc Giang. Hiện nay, bưởi da xanh ở huyện Lục Ngạn và thị xã Chũ đã thu hoạch xong, sản lượng đạt 3.500 tấn.

Bưởi Hoàng, Đào đường, Quế dương đã bước vào thu hoạch, sản lượng 7.600 tấn các loại, giá bán dao động từ 10.000-15.000 đồng/quả.

Cam lòng vàng cũng đã bước vào vụ thu hoạch, giá bán đầu vụ cao hơn 10.000 đồng/kg so với năm ngoái. Cam ngọt Lục Ngạn đang bước vào đầu vụ thu hoạch, sản lượng cao hơn so với năm 2023 do người dân chuyển đổi ghép trên gốc bưởi với diện tích khá lớn.

Theo thống kê của Phòng NN & PTNT huyện Lục Ngạn và thị xã Chũ, diện tích trồng cam, bưởi ở huyện Lục Ngạn và thị xã Chũ trên 4.000 ha, do ảnh hưởng bão số 3 nên sản lượng cam, bưởi giảm 40%. Sản lượng cây cam, bưởi sau bão ước đạt hơn 33.000 tấn.

Tuy nhiên, giá bán bình quân cao hơn so với năm 2023 từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/kg. Giá trị kinh tế từ cam, bưởi năm 2024 ước đạt 1.000 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm ngoái.