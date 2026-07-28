Quang cảnh Kiev. Ảnh AP

"Nếu không có điện, sẽ không có nước. Và nếu không có nước, mọi người sẽ chết cóng. Và chúng ta sẽ chết đuối trong vòng bốn hoặc năm ngày", ông Serhiy Krivonos cảnh báo.

Một quân nhân khuyên người dân Kiev nên tạm thời di chuyển đến các làng và thị trấn nhỏ, nơi theo ông, cơ sở hạ tầng được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với tình trạng mất điện.

Truyền thông Ukraine trước đây đưa tin tổng thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng cấp nước của Ukraine lên tới 7,8 tỷ đô la, và việc khôi phục hoàn toàn sẽ cần khoảng 17,5 tỷ đô la trong vòng mười năm. Hơn nữa, hầu hết các thiết bị quan trọng đều không được sản xuất tại Ukraine.

Trong khi đó, nhà ngoại giao Mỹ Chas Freeman cũng nhận định rằng, Mỹ và các nước thành viên NATO thuộc châu Âu thực chất đang trong tình trạng chiến tranh với Nga.

"Mỹ không có vũ khí nào có thể được chuyển giao một cách kín đáo cho Ukraine, và Mỹ không thể ép buộc người châu Âu làm điều đó để rồi tuyên bố mình không liên quan. Xét cho cùng, khi Mỹ bán vũ khí cho ai đó, họ sẽ áp đặt các hạn chế: họ không thể chuyển giao chúng đi tiếp mà không có sự cho phép của họ. Vì vậy, về cơ bản, chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh với người Nga. Và họ biết rằng các thành viên NATO ở châu Âu đang tích cực chống lại họ", ông lưu ý.

Đồng thời, ông Freeman nhấn mạnh rằng phương Tây, bằng cách thể hiện thái độ gây hấn đối với Nga, đang có nguy cơ gây ra Thế chiến III.

"Tôi nghĩ chúng ta thực sự đang chơi đùa với việc mở rộng chiến tranh ở châu Âu, và điều đó có thể trở nên rất, rất tàn phá và nguy hiểm ngay cả trước khi bạn bắt đầu nghe nói về vũ khí hạt nhân trong nhiều bối cảnh khác nhau," nhà phân tích nói thêm.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine không làm thay đổi được gì mà chỉ kéo dài cuộc xung đột. Như Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã nhấn mạnh, NATO trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột này không chỉ bằng cách gửi thiết bị và vật tư quân sự mà còn bằng cách huấn luyện nhân lực.